https://ria.ru/20240219/devushka-1928230442.html

В Брянске продлили домашний арест девушке, которая публично сожгла паспорт

В Брянске продлили домашний арест девушке, которая публично сожгла паспорт - РИА Новости, 19.02.2024

В Брянске продлили домашний арест девушке, которая публично сожгла паспорт

Советский районный суд Брянска продлил срок домашнего ареста до 5 апреля Евгении Хоффманн, которая публично сожгла российский паспорт, она обвиняется в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:37

2024-02-19T13:37

2024-02-19T14:14

происшествия

брянск

брянская область

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Советский районный суд Брянска продлил срок домашнего ареста до 5 апреля Евгении Хоффманн, которая публично сожгла российский паспорт, она обвиняется в надругательстве над государственным гербом РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Информация о сжигании паспорта и видео инцидента появились 1 января в ряде Telegram-каналов. На кадрах видно, как девушка с зажигалкой поджигает страницы паспорта и демонстрирует его окружающим, вокруг стоят молодые люди, снимая происходящее на телефоны. По подозрению в преступлении в Брянске была задержана 22-летняя Хоффманн, следователи возбудили уголовное дело за надругательство над государственным гербом РФ. Говоря о предъявленном девушке обвинении в умышленном причинении вреда здоровью, в СУСК по Брянской области сообщали, что в ноябре прошлого года в одном из баров в Брянске фигурантка в ходе ссоры ударила по лицу незнакомую ей местную жительницу, причинив вред здоровью средней тяжести. "Советский районный суд города Брянска рассмотрел ходатайство органа предварительного следствия о продлении срока домашнего ареста 22-летней жительнице Брянской области Е.Н. Хоффманн, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений) и ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации). Суд продлил Хоффманн срок домашнего ареста по 5 апреля 2024 года", – говорится в сообщении. В суде добавили, что постановление не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, брянск, брянская область