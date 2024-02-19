https://ria.ru/20240219/belgorod-1928328555.html

Россия призвала структуры ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

Россия призвала структуры ООН осудить удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 19.02.2024

Россия призвала структуры ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

Россия призывает Секретариат и структуры ООН осудить обстрел Белгорода ВСУ, заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:09

2024-02-19T20:09

2024-02-19T20:15

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ООН, 19 фев – РИА Новости. Россия призывает Секретариат и структуры ООН осудить обстрел Белгорода ВСУ, заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя. "Сталкиваясь с массовыми провалами на поле боя, а именно с недавней потерей стратегического населенного пункта Авдеевка, киевский режим пытается поправить положение дел, интенсифицируя террористические атаки против мирных граждан", - сказал Небензя. Постпред напомнил об ударах ВСУ по Донецку, Лисичанску и последний обстрел Белгорода. "Этот удар не имел смысла с военной точки зрения. В зоне обстрела не находилось военной инфраструктуры. Вместо этого ракеты запустили по невинным людям, совершив преднамеренный акт терроризма", - указал он. "Мы призываем Секретарит ООН и структуры ООН осудить это вопиющее преступление против мирных граждан и гражданской инфраструктуры, совершенное киевским режимом в нарушение международного гуманитарного права. Наше расследование ведется. Исполнители преступления будут установлены и понесут наказание", - подчеркнул Небензя. Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

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