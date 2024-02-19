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Россия призвала структуры ООН осудить удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 19.02.2024 (обновлено: 20:15 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/belgorod-1928328555.html
Россия призвала структуры ООН осудить удар ВСУ по Белгороду
Россия призвала структуры ООН осудить удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 19.02.2024
Россия призвала структуры ООН осудить удар ВСУ по Белгороду
Россия призывает Секретариат и структуры ООН осудить обстрел Белгорода ВСУ, заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:09
2024-02-19T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белгород
авдеевка
василий небензя
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 19 фев – РИА Новости. Россия призывает Секретариат и структуры ООН осудить обстрел Белгорода ВСУ, заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя. "Сталкиваясь с массовыми провалами на поле боя, а именно с недавней потерей стратегического населенного пункта Авдеевка, киевский режим пытается поправить положение дел, интенсифицируя террористические атаки против мирных граждан", - сказал Небензя. Постпред напомнил об ударах ВСУ по Донецку, Лисичанску и последний обстрел Белгорода. "Этот удар не имел смысла с военной точки зрения. В зоне обстрела не находилось военной инфраструктуры. Вместо этого ракеты запустили по невинным людям, совершив преднамеренный акт терроризма", - указал он. "Мы призываем Секретарит ООН и структуры ООН осудить это вопиющее преступление против мирных граждан и гражданской инфраструктуры, совершенное киевским режимом в нарушение международного гуманитарного права. Наше расследование ведется. Исполнители преступления будут установлены и понесут наказание", - подчеркнул Небензя. Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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в мире, россия, белгород, авдеевка, василий небензя, оон, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белгород, Авдеевка, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Россия призвала структуры ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

Небензя: РФ призывает структуры ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
ООН, 19 фев – РИА Новости. Россия призывает Секретариат и структуры ООН осудить обстрел Белгорода ВСУ, заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Сталкиваясь с массовыми провалами на поле боя, а именно с недавней потерей стратегического населенного пункта Авдеевка, киевский режим пытается поправить положение дел, интенсифицируя террористические атаки против мирных граждан", - сказал Небензя.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
Постпред напомнил об ударах ВСУ по Донецку, Лисичанску и последний обстрел Белгорода.
"Этот удар не имел смысла с военной точки зрения. В зоне обстрела не находилось военной инфраструктуры. Вместо этого ракеты запустили по невинным людям, совершив преднамеренный акт терроризма", - указал он.
"Мы призываем Секретарит ООН и структуры ООН осудить это вопиющее преступление против мирных граждан и гражданской инфраструктуры, совершенное киевским режимом в нарушение международного гуманитарного права. Наше расследование ведется. Исполнители преступления будут установлены и понесут наказание", - подчеркнул Небензя.
Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны"
4 января, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелгородАвдеевкаВасилий НебензяООНВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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