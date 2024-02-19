https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928261040.html

Украинский офицер откровенно рассказал о причинах сдачи Авдеевки

Украинский офицер откровенно рассказал о причинах сдачи Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024

Украинский офицер откровенно рассказал о причинах сдачи Авдеевки

Российские военные научились разрушать логистические цепочки ВСУ и наносить быстрые удары, что и позволило им взять Авдеевку, рассказал неназванный украинский... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:32

2024-02-19T15:32

2024-02-19T15:57

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

вооруженные силы украины

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россия

украина

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные научились разрушать логистические цепочки ВСУ и наносить быстрые удары, что и позволило им взять Авдеевку, рассказал неназванный украинский офицер изданию "Страна.ua"."Главная причина — россияне научились изолировать поле боя. То есть уничтожать нашу логистику. В итоге наши подразделения на "передке" не получали в нужном количестве пополнение и боеприпасы. И постепенно силы истощались, образовывались бреши", — пояснил военный.Он отметил, что у ВС России было значительное преимущество в вооружениях, в частности артиллерии, которое не получалось компенсировать дронами. Кроме того, российская армия научилась бить по целям сразу после их обнаружения.Также собеседник издания заявил, что российские военные постоянно наносили отвлекающие удары по позициям ВСУ и использовали подкопы. Все эти факторы в совокупности, по его словам, и изменили ситуацию на поле боя не в пользу Киева.Решение об отводе украинских войск из Авдеевки собеседник издания назвал правильным, но запоздалым. Из-за задержки вывод сопровождался большими потерями.Военный подчеркнул, что ситуация на поле боя меняется не в пользу Украины."Меняется не быстро. Не так, что завтра где-то россияне смогут за день-два прорвать фронт. Но постепенно, неделю за неделей, они истощают наши силы, и в конце концов ситуация может стать очень плохой", — добавил офицер ВСУ.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр