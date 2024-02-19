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Украинский офицер откровенно рассказал о причинах сдачи Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 19.02.2024 (обновлено: 15:57 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928261040.html
Украинский офицер откровенно рассказал о причинах сдачи Авдеевки
Украинский офицер откровенно рассказал о причинах сдачи Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024
Украинский офицер откровенно рассказал о причинах сдачи Авдеевки
Российские военные научились разрушать логистические цепочки ВСУ и наносить быстрые удары, что и позволило им взять Авдеевку, рассказал неназванный украинский... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:32
2024-02-19T15:57
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные научились разрушать логистические цепочки ВСУ и наносить быстрые удары, что и позволило им взять Авдеевку, рассказал неназванный украинский офицер изданию "Страна.ua".&quot;Главная причина — россияне научились изолировать поле боя. То есть уничтожать нашу логистику. В итоге наши подразделения на &quot;передке&quot; не получали в нужном количестве пополнение и боеприпасы. И постепенно силы истощались, образовывались бреши&quot;, — пояснил военный.Он отметил, что у ВС России было значительное преимущество в вооружениях, в частности артиллерии, которое не получалось компенсировать дронами. Кроме того, российская армия научилась бить по целям сразу после их обнаружения.Также собеседник издания заявил, что российские военные постоянно наносили отвлекающие удары по позициям ВСУ и использовали подкопы. Все эти факторы в совокупности, по его словам, и изменили ситуацию на поле боя не в пользу Киева.Решение об отводе украинских войск из Авдеевки собеседник издания назвал правильным, но запоздалым. Из-за задержки вывод сопровождался большими потерями.Военный подчеркнул, что ситуация на поле боя меняется не в пользу Украины.&quot;Меняется не быстро. Не так, что завтра где-то россияне смогут за день-два прорвать фронт. Но постепенно, неделю за неделей, они истощают наши силы, и в конце концов ситуация может стать очень плохой&quot;, — добавил офицер ВСУ.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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безопасность, авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский офицер откровенно рассказал о причинах сдачи Авдеевки

Офицер ВСУ объяснил потерю Авдеевки совершенствованием ВС России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная военная техника в Авдеевке
Поврежденная военная техника в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Поврежденная военная техника в Авдеевке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные научились разрушать логистические цепочки ВСУ и наносить быстрые удары, что и позволило им взять Авдеевку, рассказал неназванный украинский офицер изданию "Страна.ua".
«

"Главная причина — россияне научились изолировать поле боя. То есть уничтожать нашу логистику. В итоге наши подразделения на "передке" не получали в нужном количестве пополнение и боеприпасы. И постепенно силы истощались, образовывались бреши", — пояснил военный.

Он отметил, что у ВС России было значительное преимущество в вооружениях, в частности артиллерии, которое не получалось компенсировать дронами. Кроме того, российская армия научилась бить по целям сразу после их обнаружения.
Также собеседник издания заявил, что российские военные постоянно наносили отвлекающие удары по позициям ВСУ и использовали подкопы. Все эти факторы в совокупности, по его словам, и изменили ситуацию на поле боя не в пользу Киева.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 12
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Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
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4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
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8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12
Решение об отводе украинских войск из Авдеевки собеседник издания назвал правильным, но запоздалым. Из-за задержки вывод сопровождался большими потерями.
Военный подчеркнул, что ситуация на поле боя меняется не в пользу Украины.
«

"Меняется не быстро. Не так, что завтра где-то россияне смогут за день-два прорвать фронт. Но постепенно, неделю за неделей, они истощают наши силы, и в конце концов ситуация может стать очень плохой", — добавил офицер ВСУ.

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
18 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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