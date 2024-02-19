https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928247248.html

Пушилин рассказал, что в Авдеевке сдались в плен много украинских военных

Пушилин рассказал, что в Авдеевке сдались в плен много украинских военных - РИА Новости, 19.02.2024

Пушилин рассказал, что в Авдеевке сдались в плен много украинских военных

Достаточно большое количество солдат противника в Авдеевке сдалось в плен, чтобы сохранить себе жизнь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:33

2024-02-19T14:33

2024-02-19T14:33

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Достаточно большое количество солдат противника в Авдеевке сдалось в плен, чтобы сохранить себе жизнь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". "Пленных достаточно большое количество <…> Противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. По той информации, которая у меня есть, их (пленных - ред.) достаточно немалое количество", - сказал Пушилин. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр