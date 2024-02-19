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Пушилин рассказал, что в Авдеевке сдались в плен много украинских военных - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928247248.html
Пушилин рассказал, что в Авдеевке сдались в плен много украинских военных
Пушилин рассказал, что в Авдеевке сдались в плен много украинских военных - РИА Новости, 19.02.2024
Пушилин рассказал, что в Авдеевке сдались в плен много украинских военных
Достаточно большое количество солдат противника в Авдеевке сдалось в плен, чтобы сохранить себе жизнь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:33
2024-02-19T14:33
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Достаточно большое количество солдат противника в Авдеевке сдалось в плен, чтобы сохранить себе жизнь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". "Пленных достаточно большое количество &lt;…&gt; Противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. По той информации, которая у меня есть, их (пленных - ред.) достаточно немалое количество", - сказал Пушилин. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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безопасность, авдеевка, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин рассказал, что в Авдеевке сдались в плен много украинских военных

Пушилин: ВСУ в Авдеевке вынуждены были сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на здании, пострадавшем в результате обстрелов в Авдеевке
Российский флаг на здании, пострадавшем в результате обстрелов в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости
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Российский флаг на здании, пострадавшем в результате обстрелов в Авдеевке
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Достаточно большое количество солдат противника в Авдеевке сдалось в плен, чтобы сохранить себе жизнь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
"Пленных достаточно большое количество <…> Противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. По той информации, которая у меня есть, их (пленных - ред.) достаточно немалое количество", - сказал Пушилин.
В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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