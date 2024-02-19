https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928247248.html
Пушилин рассказал, что в Авдеевке сдались в плен много украинских военных
Пушилин рассказал, что в Авдеевке сдались в плен много украинских военных - РИА Новости, 19.02.2024
Пушилин рассказал, что в Авдеевке сдались в плен много украинских военных
Достаточно большое количество солдат противника в Авдеевке сдалось в плен, чтобы сохранить себе жизнь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:33
2024-02-19T14:33
2024-02-19T14:33
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
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денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Достаточно большое количество солдат противника в Авдеевке сдалось в плен, чтобы сохранить себе жизнь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". "Пленных достаточно большое количество <…> Противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. По той информации, которая у меня есть, их (пленных - ред.) достаточно немалое количество", - сказал Пушилин. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин рассказал, что в Авдеевке сдались в плен много украинских военных
Пушилин: ВСУ в Авдеевке вынуждены были сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь