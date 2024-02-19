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Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке
Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024
Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке
Силы группировки "Центр" взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке, заявили в Минобороны. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:19
2024-02-19T11:19
2024-02-19T11:19
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Силы группировки "Центр" взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке, заявили в Минобороны."На административных зданиях завода водружены российские флаги", — отмечает ведомство.Отмечается, что ВСУ беспорядочно отступают, артиллерия и авиация наносит по ним удары. При этом из-за спешного бегства, украинские военные не смогли установить серьезные минные заграждения в Авдеевке. Об этом рассказал командир российского инженерного взвода с позывным "Усман".Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии городе под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке
Минобороны: ВС России взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Силы группировки "Центр" взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке, заявили в Минобороны
.
"На административных зданиях завода водружены российские флаги", — отмечает ведомство.
Отмечается, что ВСУ беспорядочно отступают, артиллерия и авиация наносит по ним удары. При этом из-за спешного бегства, украинские военные не смогли установить серьезные минные заграждения в Авдеевке. Об этом рассказал командир российского инженерного взвода с позывным "Усман".
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Минобороны России опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке
Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии городе под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад