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Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928188383.html
Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке
Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024
Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке
Силы группировки "Центр" взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке, заявили в Минобороны. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:19
2024-02-19T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Силы группировки "Центр" взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке, заявили в Минобороны."На административных зданиях завода водружены российские флаги", — отмечает ведомство.Отмечается, что ВСУ беспорядочно отступают, артиллерия и авиация наносит по ним удары. При этом из-за спешного бегства, украинские военные не смогли установить серьезные минные заграждения в Авдеевке. Об этом рассказал командир российского инженерного взвода с позывным "Усман".Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии городе под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240219/video-1928178010.html
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авдеевка
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в мире, авдеевка, донецк, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке

Минобороны: ВС России взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКоксохимический завод в Авдеевке
Коксохимический завод в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Коксохимический завод в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Силы группировки "Центр" взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке, заявили в Минобороны.
"На административных зданиях завода водружены российские флаги", — отмечает ведомство.
Отмечается, что ВСУ беспорядочно отступают, артиллерия и авиация наносит по ним удары. При этом из-за спешного бегства, украинские военные не смогли установить серьезные минные заграждения в Авдеевке. Об этом рассказал командир российского инженерного взвода с позывным "Усман".
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Минобороны России опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке
10:40
Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии городе под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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