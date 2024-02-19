https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928188383.html

Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024

Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке

Силы группировки "Центр" взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке, заявили в Минобороны. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:19

2024-02-19T11:19

2024-02-19T11:19

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донецк

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Силы группировки "Центр" взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке, заявили в Минобороны."На административных зданиях завода водружены российские флаги", — отмечает ведомство.Отмечается, что ВСУ беспорядочно отступают, артиллерия и авиация наносит по ним удары. При этом из-за спешного бегства, украинские военные не смогли установить серьезные минные заграждения в Авдеевке. Об этом рассказал командир российского инженерного взвода с позывным "Усман".Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии городе под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240219/video-1928178010.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, авдеевка, донецк, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины