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После Авдеевки. В США забили тревогу из-за наступления в "сердце Украины" - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 19.02.2024 (обновлено: 05:10 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928146042.html
После Авдеевки. В США забили тревогу из-за наступления в "сердце Украины"
После Авдеевки. В США забили тревогу из-за наступления в "сердце Украины" - РИА Новости, 19.02.2024
После Авдеевки. В США забили тревогу из-за наступления в "сердце Украины"
Взятие Авдеевки дает российской армии возможность нанести удар вглубь украинской обороны, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T04:25
2024-02-19T05:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
авдеевка
донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Взятие Авдеевки дает российской армии возможность нанести удар вглубь украинской обороны, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN."Россияне этот город взяли и теперь в теории могут &lt;...&gt; двинуться &lt;...&gt; в самое сердце Украины", — сказал офицер.По мнению Лейтона, потеря Авдеевки означает, что ВСУ станет сложнее вести военные действия как в Донбассе, так и на подступах к Крымскому полуострову.Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
украина
россия
авдеевка
донбасс
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в мире, сша, украина, россия, авдеевка, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Авдеевка, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
После Авдеевки. В США забили тревогу из-за наступления в "сердце Украины"

Полковник ВВС США Лейтон: взятие Авдеевки открыло России путь вглубь Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Авдеевку
Вид на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Авдеевку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Взятие Авдеевки дает российской армии возможность нанести удар вглубь украинской обороны, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN.
"Россияне этот город взяли и теперь в теории могут <...> двинуться <...> в самое сердце Украины", — сказал офицер.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
Вчера, 08:00
По мнению Лейтона, потеря Авдеевки означает, что ВСУ станет сложнее вести военные действия как в Донбассе, так и на подступах к Крымскому полуострову.

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияАвдеевкаДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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