https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928146042.html

После Авдеевки. В США забили тревогу из-за наступления в "сердце Украины"

После Авдеевки. В США забили тревогу из-за наступления в "сердце Украины" - РИА Новости, 19.02.2024

После Авдеевки. В США забили тревогу из-за наступления в "сердце Украины"

Взятие Авдеевки дает российской армии возможность нанести удар вглубь украинской обороны, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T04:25

2024-02-19T04:25

2024-02-19T05:10

специальная военная операция на украине

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донбасс

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Взятие Авдеевки дает российской армии возможность нанести удар вглубь украинской обороны, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN."Россияне этот город взяли и теперь в теории могут <...> двинуться <...> в самое сердце Украины", — сказал офицер.По мнению Лейтона, потеря Авдеевки означает, что ВСУ станет сложнее вести военные действия как в Донбассе, так и на подступах к Крымскому полуострову.Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

украина

россия

авдеевка

донбасс

донецкая народная республика

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