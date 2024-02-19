https://ria.ru/20240219/ataka-1928174052.html

Хуситы заявили, что повредили ракетами британское судно в Аденском заливе

Хуситы заявили, что повредили ракетами британское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 19.02.2024

Хуситы заявили, что повредили ракетами британское судно в Аденском заливе

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в понедельник в соцсети X об атаке в Красном море на британское судно RUBYMAR, получившее... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T10:18

2024-02-19T10:18

2024-02-19T10:40

в мире

аденский залив

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в понедельник в соцсети X об атаке в Красном море на британское судно RUBYMAR, получившее повреждение, грозящее его затоплением."Военно-морские силы вооружённых сил Йемена провели военную операцию несколькими противокорабельными ракетами против британского судна RUBYMAR в Аденском заливе, в результате операции... судно получило катастрофические повреждения и полностью остановилось; из-за полученных повреждений есть риск, что оно затонет", - написал военный представитель хуситов Яхья Сариа.Он отметил, что в ходе операции против британского судна экипаж был эвакуирован. Он добавил, что хуситы будут проводить "больше качественных военных операций против всех враждебных целей в защиту любимого Йемена и в подтверждение позиции в поддержку народа Палестины".Хуситы начали нападать на американские и британские суда в Красном море после начала бомбежек Йемена в середине января авиацией этих стран, чтобы положить конец атакам хуситов на связанные с Израилем или направляющиеся в его порты корабли в Красном море.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240218/bespilotnik-1928113229.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

аденский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аденский залив, военная операция сша и британии в йемене