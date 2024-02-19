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Хуситы заявили, что повредили ракетами британское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 19.02.2024
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10:18 19.02.2024 (обновлено: 10:40 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ataka-1928174052.html
Хуситы заявили, что повредили ракетами британское судно в Аденском заливе
Хуситы заявили, что повредили ракетами британское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 19.02.2024
Хуситы заявили, что повредили ракетами британское судно в Аденском заливе
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в понедельник в соцсети X об атаке в Красном море на британское судно RUBYMAR, получившее... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T10:18
2024-02-19T10:40
в мире
аденский залив
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в понедельник в соцсети X об атаке в Красном море на британское судно RUBYMAR, получившее повреждение, грозящее его затоплением."Военно-морские силы вооружённых сил Йемена провели военную операцию несколькими противокорабельными ракетами против британского судна RUBYMAR в Аденском заливе, в результате операции... судно получило катастрофические повреждения и полностью остановилось; из-за полученных повреждений есть риск, что оно затонет", - написал военный представитель хуситов Яхья Сариа.Он отметил, что в ходе операции против британского судна экипаж был эвакуирован. Он добавил, что хуситы будут проводить "больше качественных военных операций против всех враждебных целей в защиту любимого Йемена и в подтверждение позиции в поддержку народа Палестины".Хуситы начали нападать на американские и британские суда в Красном море после начала бомбежек Йемена в середине января авиацией этих стран, чтобы положить конец атакам хуситов на связанные с Израилем или направляющиеся в его порты корабли в Красном море.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240218/bespilotnik-1928113229.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
аденский залив
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в мире, аденский залив, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Аденский залив, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили, что повредили ракетами британское судно в Аденском заливе

Хуситы заявили о повреждении ракетами британского судна в Аденском заливе

© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно в море
Грузовое судно в море - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Depositphotos.com / dvoevnore
Грузовое судно в море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в понедельник в соцсети X об атаке в Красном море на британское судно RUBYMAR, получившее повреждение, грозящее его затоплением.
"Военно-морские силы вооружённых сил Йемена провели военную операцию несколькими противокорабельными ракетами против британского судна RUBYMAR в Аденском заливе, в результате операции... судно получило катастрофические повреждения и полностью остановилось; из-за полученных повреждений есть риск, что оно затонет", - написал военный представитель хуситов Яхья Сариа.
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Он отметил, что в ходе операции против британского судна экипаж был эвакуирован. Он добавил, что хуситы будут проводить "больше качественных военных операций против всех враждебных целей в защиту любимого Йемена и в подтверждение позиции в поддержку народа Палестины".
Хуситы начали нападать на американские и британские суда в Красном море после начала бомбежек Йемена в середине января авиацией этих стран, чтобы положить конец атакам хуситов на связанные с Израилем или направляющиеся в его порты корабли в Красном море.
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Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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