https://ria.ru/20240218/vypuskniki-1928063315.html

Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных вечеров

Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных вечеров - РИА Новости, 18.02.2024

Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных вечеров

Принято решение, что последние звонки в школах пройдут 24-25 мая, а выпускные вечера 28-29 июня, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:02

2024-02-18T13:02

2024-02-18T13:10

общество

россия

сергей кравцов

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Принято решение, что последние звонки в школах пройдут 24-25 мая, а выпускные вечера 28-29 июня, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24-25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера", - сказал Кравцов журналистам.

https://ria.ru/20240208/zayavki-1926248368.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)