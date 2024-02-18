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Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных вечеров - РИА Новости, 18.02.2024
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13:02 18.02.2024 (обновлено: 13:10 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/vypuskniki-1928063315.html
Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных вечеров
Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных вечеров - РИА Новости, 18.02.2024
Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных вечеров
Принято решение, что последние звонки в школах пройдут 24-25 мая, а выпускные вечера 28-29 июня, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:02
2024-02-18T13:10
общество
россия
сергей кравцов
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Принято решение, что последние звонки в школах пройдут 24-25 мая, а выпускные вечера 28-29 июня, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24-25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера", - сказал Кравцов журналистам.
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общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных вечеров

Кравцов: последние звонки в российских школах пройдут 24-25 мая

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВыпускники отпускают воздушные шарики в цветах триколора на празднике "Последний звонок"
Выпускники отпускают воздушные шарики в цветах триколора на празднике Последний звонок - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Выпускники отпускают воздушные шарики в цветах триколора на празднике "Последний звонок". Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Принято решение, что последние звонки в школах пройдут 24-25 мая, а выпускные вечера 28-29 июня, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24-25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера", - сказал Кравцов журналистам.
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