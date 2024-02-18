https://ria.ru/20240218/vypuskniki-1928063315.html
Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных вечеров
Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных вечеров - РИА Новости, 18.02.2024
Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных вечеров
Принято решение, что последние звонки в школах пройдут 24-25 мая, а выпускные вечера 28-29 июня, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:02
2024-02-18T13:02
2024-02-18T13:10
общество
россия
сергей кравцов
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Принято решение, что последние звонки в школах пройдут 24-25 мая, а выпускные вечера 28-29 июня, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24-25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера", - сказал Кравцов журналистам.
https://ria.ru/20240208/zayavki-1926248368.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных вечеров
Кравцов: последние звонки в российских школах пройдут 24-25 мая
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Принято решение, что последние звонки в школах пройдут 24-25 мая, а выпускные вечера 28-29 июня, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24-25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера", - сказал Кравцов журналистам.
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