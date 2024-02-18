"Отказываются выполнять приказы": на Западе раскрыли причину ярости ВСУ
Меркурис: ВСУ в ярости из-за некомпетентности командиров и руководства страны
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ возмущены некомпетентностью командиров и политического руководства Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Вся ситуация вокруг ВСУ приближается к кризису. Они в ярости из-за некомпетентности своих командиров, они в ярости из-за некомпетентности политического руководства, они злы на них даже больше, чем на русских, если такое вообще возможно", — отметил он.
По словам эксперта, ситуация в украинской армии стала катастрофической. Речь идет не о падении морального духа, украинские солдаты уже в бешенстве, пояснил он. При этом Маркурис со ссылкой на анонимный источник на Украине добавил, что некоторые бригады недовольны происходящим и отказываются выполнять приказы.
На прошлой неделе президент Украины Зеленский объявил об отставке генерала Валерия Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
Накануне вечером глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.