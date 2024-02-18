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"Отказываются выполнять приказы": на Западе раскрыли причину ярости ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/vsu-1928131373.html
"Отказываются выполнять приказы": на Западе раскрыли причину ярости ВСУ
"Отказываются выполнять приказы": на Западе раскрыли причину ярости ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
"Отказываются выполнять приказы": на Западе раскрыли причину ярости ВСУ
ВСУ возмущены некомпетентностью командиров и политического руководства Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T22:55
2024-02-18T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
владимир зеленский
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ возмущены некомпетентностью командиров и политического руководства Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Вся ситуация вокруг ВСУ приближается к кризису. Они в ярости из-за некомпетентности своих командиров, они в ярости из-за некомпетентности политического руководства, они злы на них даже больше, чем на русских, если такое вообще возможно", — отметил он.По словам эксперта, ситуация в украинской армии стала катастрофической. Речь идет не о падении морального духа, украинские солдаты уже в бешенстве, пояснил он. При этом Маркурис со ссылкой на анонимный источник на Украине добавил, что некоторые бригады недовольны происходящим и отказываются выполнять приказы.На прошлой неделе президент Украины Зеленский объявил об отставке генерала Валерия Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.Накануне вечером глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
https://ria.ru/20240218/vsu-1928115892.html
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в мире, украина, авдеевка, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Отказываются выполнять приказы": на Западе раскрыли причину ярости ВСУ

Меркурис: ВСУ в ярости из-за некомпетентности командиров и руководства страны

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ возмущены некомпетентностью командиров и политического руководства Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Вся ситуация вокруг ВСУ приближается к кризису. Они в ярости из-за некомпетентности своих командиров, они в ярости из-за некомпетентности политического руководства, они злы на них даже больше, чем на русских, если такое вообще возможно", — отметил он.
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По словам эксперта, ситуация в украинской армии стала катастрофической. Речь идет не о падении морального духа, украинские солдаты уже в бешенстве, пояснил он. При этом Маркурис со ссылкой на анонимный источник на Украине добавил, что некоторые бригады недовольны происходящим и отказываются выполнять приказы.
На прошлой неделе президент Украины Зеленский объявил об отставке генерала Валерия Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
Накануне вечером глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвдеевкаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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