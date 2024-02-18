https://ria.ru/20240218/vsu-1928131373.html

"Отказываются выполнять приказы": на Западе раскрыли причину ярости ВСУ

"Отказываются выполнять приказы": на Западе раскрыли причину ярости ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024

"Отказываются выполнять приказы": на Западе раскрыли причину ярости ВСУ

ВСУ возмущены некомпетентностью командиров и политического руководства Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T22:55

2024-02-18T22:55

2024-02-18T22:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

авдеевка

владимир зеленский

александр сырский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ возмущены некомпетентностью командиров и политического руководства Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Вся ситуация вокруг ВСУ приближается к кризису. Они в ярости из-за некомпетентности своих командиров, они в ярости из-за некомпетентности политического руководства, они злы на них даже больше, чем на русских, если такое вообще возможно", — отметил он.По словам эксперта, ситуация в украинской армии стала катастрофической. Речь идет не о падении морального духа, украинские солдаты уже в бешенстве, пояснил он. При этом Маркурис со ссылкой на анонимный источник на Украине добавил, что некоторые бригады недовольны происходящим и отказываются выполнять приказы.На прошлой неделе президент Украины Зеленский объявил об отставке генерала Валерия Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.Накануне вечером глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.

https://ria.ru/20240218/vsu-1928115892.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928098984.html

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в мире, украина, авдеевка, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины