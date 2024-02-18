https://ria.ru/20240218/vsu-1928115892.html
"Не хотят доверять". В США заговорили о неожиданном поведении ВСУ
"Не хотят доверять". В США заговорили о неожиданном поведении ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
"Не хотят доверять". В США заговорили о неожиданном поведении ВСУ
Украинские военные не доверяют новому главнокомандующему Александру Сырскому после сдачи Авдеевки, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T19:49
2024-02-18T19:49
2024-02-18T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
донецк
сша
александр сырский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские военные не доверяют новому главнокомандующему Александру Сырскому после сдачи Авдеевки, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Украинская сторона сейчас расшатана. У них внутренние политические разногласия, они потеряли популярного главкома Залужного, а теперь есть парень, которому они не хотят доверять, который сказал, что собирается удержать город (Авдеевку. — Прим. ред.), а через два дня его больше нет. Вы видите, что их уверенность пошатнулась", — отметил он.По словам подполковника, для ВСУ сложилась ужасная ситуация в тактическом и оперативном плане. При этом он добавил, что российская армия обладает боеприпасами, дронами, авиацией и системами ПВО, необходимыми для дальнейших боевых действий.Запад хотел ослабить Россию, но в результате происходит все наоборот: она становится сильнее в дипломатическом, экономическом и военном отношениях, резюмировал Дэвис.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Накануне вечером глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, Вашингтон видит, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие критические ресурсы, и считает сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928106312.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928098984.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928086975.html
авдеевка
донецк
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ffeb08ce65004f515d756750cc6118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, донецк, сша, александр сырский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецк, США, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Владимир Путин
"Не хотят доверять". В США заговорили о неожиданном поведении ВСУ
Подполковник ВС США Дэвис: ВСУ не доверяют Сырскому после сдачи Авдеевки