Украина пожаловалась на неопределенность из-за проблем с помощью от США
Стефанишина: Киев находится в неопределенности из-за проблем с помощью от США
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Киев находится в состоянии неопределенности, поскольку конгресс США не может принять проект о финансовой помощи Украине, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина на Мюнхенской конференции по безопасности.
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"Мы оказались в плену американского дискурса по финансовой поддержке конгресса. Мы попали в ситуацию неопределенности. Мы работали плечом к плечу с партнерами, с военной поддержкой, которые защищали наши города от авиаударов <...>, а теперь мы не знаем, что произойдет через две недели. Это важный элемент дестабилизации", — посетовала чиновница.
Стефанишина выразила надежду, что ситуация разрешится в обозримом будущем.
Вице-премьер добавила, что соглашения о гарантиях в сфере обороны, подписанные с Францией, Великобританией и Германией, создают "предсказуемость" и позволяют планировать стратегию Украины в конфликте с Россией.
Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.
При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.
Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.