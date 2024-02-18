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Украина пожаловалась на неопределенность из-за проблем с помощью от США - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 18.02.2024 (обновлено: 19:08 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/ukraine-1928102042.html
Украина пожаловалась на неопределенность из-за проблем с помощью от США
Украина пожаловалась на неопределенность из-за проблем с помощью от США - РИА Новости, 18.02.2024
Украина пожаловалась на неопределенность из-за проблем с помощью от США
Киев находится в состоянии неопределенности, поскольку конгресс США не может принять проект о финансовой помощи Украине, заявила вице-премьер по вопросам... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T17:43
2024-02-18T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ольга стефанишина
джо байден
нато
майк джонсон
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Киев находится в состоянии неопределенности, поскольку конгресс США не может принять проект о финансовой помощи Украине, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина на Мюнхенской конференции по безопасности."Мы оказались в плену американского дискурса по финансовой поддержке конгресса. Мы попали в ситуацию неопределенности. Мы работали плечом к плечу с партнерами, с военной поддержкой, которые защищали наши города от авиаударов &lt;...&gt;, а теперь мы не знаем, что произойдет через две недели. Это важный элемент дестабилизации", — посетовала чиновница.Стефанишина выразила надежду, что ситуация разрешится в обозримом будущем.Вице-премьер добавила, что соглашения о гарантиях в сфере обороны, подписанные с Францией, Великобританией и Германией, создают "предсказуемость" и позволяют планировать стратегию Украины в конфликте с Россией.Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
https://ria.ru/20240215/korruptsiya-1927654265.html
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в мире, украина, россия, ольга стефанишина, джо байден, нато, майк джонсон, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ольга Стефанишина, Джо Байден, НАТО, Майк Джонсон, США, Киев
Украина пожаловалась на неопределенность из-за проблем с помощью от США

Стефанишина: Киев находится в неопределенности из-за проблем с помощью от США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Киев находится в состоянии неопределенности, поскольку конгресс США не может принять проект о финансовой помощи Украине, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина на Мюнхенской конференции по безопасности.
«
"Мы оказались в плену американского дискурса по финансовой поддержке конгресса. Мы попали в ситуацию неопределенности. Мы работали плечом к плечу с партнерами, с военной поддержкой, которые защищали наши города от авиаударов <...>, а теперь мы не знаем, что произойдет через две недели. Это важный элемент дестабилизации", — посетовала чиновница.
Стефанишина выразила надежду, что ситуация разрешится в обозримом будущем.
Вице-премьер добавила, что соглашения о гарантиях в сфере обороны, подписанные с Францией, Великобританией и Германией, создают "предсказуемость" и позволяют планировать стратегию Украины в конфликте с Россией.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Аудитор Пентагона сообщил о коррупции при передаче помощи США Киеву
15 февраля, 18:48
Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.
При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.
Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
В сенате США назвали законопроект о помощи Украине оскорблением американцев
10 февраля, 21:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОльга СтефанишинаДжо БайденНАТОМайк ДжонсонСШАКиев
 
 
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