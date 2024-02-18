Украина надеется подписать договор о безопасности с США до саммита НАТО
Украина надеется подписать договор гарантий безопасности с США до саммита НАТО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Соглашение о гарантиях безопасности с США могут быть подписаны до саммита НАТО в Вашингтоне в июле, считает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Ранее представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что заключение договора о гарантиях безопасности обсуждается между Вашингтоном и Киевом, но для этого может потребоваться одобрение Конгресса.
"С тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято раньше (саммита НАТО в Вильнюсе в июле – ред.)", - ответила Стефанишина в комментарии агентству "Укринформ" на вопрос о вероятности подписания соглашения о гарантиях безопасности с США на предстоящем саммите НАТО.
Она отметила, что сейчас все внимание Киева сфокусировано на решении конгресса США о выделении помощи Украине. Она выразила уверенность, что гарантии безопасности будут точно подписаны.
На данный момент Украины заключила двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией и Францией.
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных.
В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.