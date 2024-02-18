Рейтинг@Mail.ru
"Важное событие". Зеленскому сообщили пугающие новости о союзниках - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 18.02.2024 (обновлено: 20:36 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928098984.html
"Важное событие". Зеленскому сообщили пугающие новости о союзниках
"Важное событие". Зеленскому сообщили пугающие новости о союзниках - РИА Новости, 18.02.2024
"Важное событие". Зеленскому сообщили пугающие новости о союзниках
Поддержка Украины со стороны западных стран стала ненадежной и может ослабнуть еще сильнее, пишет Global Times. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T17:05
2024-02-18T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
донецк
александр сырский
сергей шойгу
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772040_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_5b1d8b3a54a02cc1ed79cff9c667d76f.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны западных стран стала ненадежной и может ослабнуть еще сильнее, пишет Global Times."Законопроект (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена о помощи Украине приняли в сенате, контролируемом демократами, но он сталкивается с большими препятствиями в палате представителей, контролируемой республиканцами. Хотя не исключено, что он в конце концов пройдет, поддержка Запада стала ненадежной, и это впечатление постепенно распространяется на общую ситуацию &lt;…&gt;, ослабляя уверенность и долгосрочные ожидания Киева и усиливая моральный дух России", — говорится в материале.Газета отметила, что на театре военных действий произошло важное событие: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил в субботу о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки."Если боевые действия будут продолжаться в таком ключе, а Россия сохранит мощный боевой потенциал и внутреннюю стабильность, то решимость Запада в поддержке Украины ослабнет, может закончиться терпение", — указано в статье.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Накануне вечером глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, Вашингтон видит, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие критические ресурсы, и считает сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928086975.html
https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html
авдеевка
украина
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9dded881c91771a7b69c3eeb176a808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, украина, донецк, александр сырский, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Донецк, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Важное событие". Зеленскому сообщили пугающие новости о союзниках

Global Times: западная поддержка Украины стала ненадежной

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны западных стран стала ненадежной и может ослабнуть еще сильнее, пишет Global Times.
«
"Законопроект (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена о помощи Украине приняли в сенате, контролируемом демократами, но он сталкивается с большими препятствиями в палате представителей, контролируемой республиканцами. Хотя не исключено, что он в конце концов пройдет, поддержка Запада стала ненадежной, и это впечатление постепенно распространяется на общую ситуацию <…>, ослабляя уверенность и долгосрочные ожидания Киева и усиливая моральный дух России", — говорится в материале.
Газета отметила, что на театре военных действий произошло важное событие: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил в субботу о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки.
"Если боевые действия будут продолжаться в таком ключе, а Россия сохранит мощный боевой потенциал и внутреннюю стабильность, то решимость Запада в поддержке Украины ослабнет, может закончиться терпение", — указано в статье.
Боевая работа кочующих огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
"Подошли к финалу". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
15:32
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Накануне вечером глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, Вашингтон видит, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие критические ресурсы, и считает сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаДонецкАлександр СырскийСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала