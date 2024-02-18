"Важное событие". Зеленскому сообщили пугающие новости о союзниках
Global Times: западная поддержка Украины стала ненадежной
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны западных стран стала ненадежной и может ослабнуть еще сильнее, пишет Global Times.
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"Законопроект (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена о помощи Украине приняли в сенате, контролируемом демократами, но он сталкивается с большими препятствиями в палате представителей, контролируемой республиканцами. Хотя не исключено, что он в конце концов пройдет, поддержка Запада стала ненадежной, и это впечатление постепенно распространяется на общую ситуацию <…>, ослабляя уверенность и долгосрочные ожидания Киева и усиливая моральный дух России", — говорится в материале.
Газета отметила, что на театре военных действий произошло важное событие: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил в субботу о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки.
"Если боевые действия будут продолжаться в таком ключе, а Россия сохранит мощный боевой потенциал и внутреннюю стабильность, то решимость Запада в поддержке Украины ослабнет, может закончиться терпение", — указано в статье.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Накануне вечером глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, Вашингтон видит, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие критические ресурсы, и считает сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.