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"Подошли к финалу". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Подошли к финалу". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 18.02.2024
"Подошли к финалу". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Ситуация на Украине приближается к финальному этапу, на котором ВСУ не смогут избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:32
2024-02-18T15:32
2024-02-18T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
донецк
сергей шойгу
владимир путин
александр сырский
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ситуация на Украине приближается к финальному этапу, на котором ВСУ не смогут избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Это одна из тех ситуаций (потеря Авдеевки. — Прим. Ред.), когда ВСУ терпят сокрушительное поражение, и у них не осталось никаких американских ресурсов, на которые они могли бы положиться, у них нет людской силы в запасе, которую можно было бы перебросить на передовую, чтобы попытаться сдержать российские войска. Полагаю, что мы подошли к финалу, потому что Украина терпит поражение не в одном месте, ей приходится отводить войска из различных районов", — отметил он.По словам эксперта, российские войска обладают достаточным количеством военнослужащих, чтобы легко использовать бреши на позициях противника. При этом у ВСУ нет поддержки с воздуха, которая могла бы помочь дать отпор, а их места запуска ракет и аэродромы подвергаются серьезным ударам, резюмировал он.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Накануне вечером глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, Вашингтон видит, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие критические ресурсы, и считает сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928063644.html
https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Донецк, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
"Подошли к финалу". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Джонсон: конфликт на Украине приближается к финальному поражению ВСУ