https://ria.ru/20240218/ukraina-1928086975.html

"Подошли к финалу". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Подошли к финалу". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 18.02.2024

"Подошли к финалу". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Ситуация на Украине приближается к финальному этапу, на котором ВСУ не смогут избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:32

2024-02-18T15:32

2024-02-18T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

украина

донецк

сергей шойгу

владимир путин

александр сырский

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ситуация на Украине приближается к финальному этапу, на котором ВСУ не смогут избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Это одна из тех ситуаций (потеря Авдеевки. — Прим. Ред.), когда ВСУ терпят сокрушительное поражение, и у них не осталось никаких американских ресурсов, на которые они могли бы положиться, у них нет людской силы в запасе, которую можно было бы перебросить на передовую, чтобы попытаться сдержать российские войска. Полагаю, что мы подошли к финалу, потому что Украина терпит поражение не в одном месте, ей приходится отводить войска из различных районов", — отметил он.По словам эксперта, российские войска обладают достаточным количеством военнослужащих, чтобы легко использовать бреши на позициях противника. При этом у ВСУ нет поддержки с воздуха, которая могла бы помочь дать отпор, а их места запуска ракет и аэродромы подвергаются серьезным ударам, резюмировал он.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Накануне вечером глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, Вашингтон видит, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие критические ресурсы, и считает сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928063644.html

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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