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СМИ: протестующие на границе поляки не пропустили фуру с машинами для ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
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13:30 18.02.2024 (обновлено: 14:08 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928068331.html
СМИ: протестующие на границе поляки не пропустили фуру с машинами для ВСУ
СМИ: протестующие на границе поляки не пропустили фуру с машинами для ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
СМИ: протестующие на границе поляки не пропустили фуру с машинами для ВСУ
Польские фермеры, протестующие на границе, не пропустили на Украину фуру, перевозившую автомобили для ВСУ, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:30
2024-02-18T14:08
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Польские фермеры, протестующие на границе, не пропустили на Украину фуру, перевозившую автомобили для ВСУ, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Протестующие поляки не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ", — говорится в публикации.На видео с места водитель утверждает, что поляки, остановившие фуру, были пьяны. Он рассказал также, что на границе показал все необходимые документы. "Запросы Украины и разрешение от Министерства обороны Польши, что это действительно едет для украинской армии. Они сказали, что им все равно, и развернули. Это делается все целенаправленно", — заявил собеседник канала.По всей Польше фермеры протестуют против ввоза украинской сельхозпродукции, перекрывая дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной. На КПП "Дорохуск" они высыпали зерно из украинских грузовиков, а во Вроцлаве забросали яйцами представительство Еврокомиссии.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
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в мире, украина, польша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
СМИ: протестующие на границе поляки не пропустили фуру с машинами для ВСУ

ТСН: протестующие на границе с Украиной поляки не пустили фуру с авто для ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска на границе Польши и Украины
Международный пункт пропуска на границе Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Международный пункт пропуска на границе Польши и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Польские фермеры, протестующие на границе, не пропустили на Украину фуру, перевозившую автомобили для ВСУ, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Протестующие поляки не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ", — говорится в публикации.
На видео с места водитель утверждает, что поляки, остановившие фуру, были пьяны. Он рассказал также, что на границе показал все необходимые документы.
"Запросы Украины и разрешение от Министерства обороны Польши, что это действительно едет для украинской армии. Они сказали, что им все равно, и развернули. Это делается все целенаправленно", — заявил собеседник канала.
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По всей Польше фермеры протестуют против ввоза украинской сельхозпродукции, перекрывая дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной. На КПП "Дорохуск" они высыпали зерно из украинских грузовиков, а во Вроцлаве забросали яйцами представительство Еврокомиссии.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
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