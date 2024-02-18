https://ria.ru/20240218/ukraina-1928068331.html

СМИ: протестующие на границе поляки не пропустили фуру с машинами для ВСУ

СМИ: протестующие на границе поляки не пропустили фуру с машинами для ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024

СМИ: протестующие на границе поляки не пропустили фуру с машинами для ВСУ

Польские фермеры, протестующие на границе, не пропустили на Украину фуру, перевозившую автомобили для ВСУ, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:30

2024-02-18T13:30

2024-02-18T14:08

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Польские фермеры, протестующие на границе, не пропустили на Украину фуру, перевозившую автомобили для ВСУ, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Протестующие поляки не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ", — говорится в публикации.На видео с места водитель утверждает, что поляки, остановившие фуру, были пьяны. Он рассказал также, что на границе показал все необходимые документы. "Запросы Украины и разрешение от Министерства обороны Польши, что это действительно едет для украинской армии. Они сказали, что им все равно, и развернули. Это делается все целенаправленно", — заявил собеседник канала.По всей Польше фермеры протестуют против ввоза украинской сельхозпродукции, перекрывая дороги к пунктам пропуска на границе с Украиной. На КПП "Дорохуск" они высыпали зерно из украинских грузовиков, а во Вроцлаве забросали яйцами представительство Еврокомиссии.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, вооруженные силы украины