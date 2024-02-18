Экс-депутат Рады заявил, что потеря Авдеевки ударит по позициям Зеленского
Экс-депутат Рады: Зеленский может потерять поддержку после провала в Авдеевке
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Взятие вооруженными силами РФ Авдеевки может привести к снижению уровня поддержки Владимира Зеленского: как со стороны зарубежных спонсоров, которые после неудачного "контрнаступа" и так стали меньше ему помогать, так и внутри страны Зеленского ждет ответственность за провалы на фронте, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
Ранее президент России Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
"Падение Авдеевки их (западные страны -ред.) не будет вдохновлять. Это будет иметь определенные последствия. Думаю, что финансирование (Киева -ред.) значительно сократится <...> Одномоментно они не бросят Украину, не в их интересах. Бросить Украину - значит дать шанс Зеленскому выйти из военного тупика, обвинив во всем Запад. Какое-то финансирование они выделять будут, но его будет недостаточно", - сказал Килинкаров.
Эксперт уточнил, что на Западе не так много приверженцев мнения, что Украина может победить на поле боя, но и их становится все меньше. Он отметил, что точкой отсчета снижения объемов помощи Киеву можно считать провал "контрнаступления", до которого финансы и военная техника поступали практически в неограниченных масштабах.
«
"Судьба Авдеевки была уже предопределена <...> Зеленского ждут очень сложные времена. Ему предъявят все: и Бахмут, и Авдеевку. Этот момент пока не наступил, но чаша почти полна. Все это выльется на голову Зеленского. Никому другому. Все это будет политическая ответственность Зеленского", - сказал Килинкаров.
Он добавил, что перестановка главкома ВСУ была сделана в самый неподходящий момент, и никто не будет связывать поражение в Авдеевке с Сырским, по словам эксперта, новый военачальник - всего лишь "тень Зеленского".
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.