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Экс-депутат Рады заявил, что потеря Авдеевки ударит по позициям Зеленского - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 18.02.2024 (обновлено: 00:13 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928011362.html
Экс-депутат Рады заявил, что потеря Авдеевки ударит по позициям Зеленского
Экс-депутат Рады заявил, что потеря Авдеевки ударит по позициям Зеленского - РИА Новости, 18.02.2024
Экс-депутат Рады заявил, что потеря Авдеевки ударит по позициям Зеленского
Взятие вооруженными силами РФ Авдеевки может привести к снижению уровня поддержки Владимира Зеленского: как со стороны зарубежных спонсоров, которые после... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T00:12
2024-02-18T00:13
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир зеленский
александр сырский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Взятие вооруженными силами РФ Авдеевки может привести к снижению уровня поддержки Владимира Зеленского: как со стороны зарубежных спонсоров, которые после неудачного "контрнаступа" и так стали меньше ему помогать, так и внутри страны Зеленского ждет ответственность за провалы на фронте, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. Ранее президент России Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Падение Авдеевки их (западные страны -ред.) не будет вдохновлять. Это будет иметь определенные последствия. Думаю, что финансирование (Киева -ред.) значительно сократится &lt;...&gt; Одномоментно они не бросят Украину, не в их интересах. Бросить Украину - значит дать шанс Зеленскому выйти из военного тупика, обвинив во всем Запад. Какое-то финансирование они выделять будут, но его будет недостаточно", - сказал Килинкаров. Эксперт уточнил, что на Западе не так много приверженцев мнения, что Украина может победить на поле боя, но и их становится все меньше. Он отметил, что точкой отсчета снижения объемов помощи Киеву можно считать провал "контрнаступления", до которого финансы и военная техника поступали практически в неограниченных масштабах. "Судьба Авдеевки была уже предопределена &lt;...&gt; Зеленского ждут очень сложные времена. Ему предъявят все: и Бахмут, и Авдеевку. Этот момент пока не наступил, но чаша почти полна. Все это выльется на голову Зеленского. Никому другому. Все это будет политическая ответственность Зеленского", - сказал Килинкаров. Он добавил, что перестановка главкома ВСУ была сделана в самый неподходящий момент, и никто не будет связывать поражение в Авдеевке с Сырским, по словам эксперта, новый военачальник - всего лишь "тень Зеленского". В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009579.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html
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в мире, киев, владимир зеленский, александр сырский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Украина
Экс-депутат Рады заявил, что потеря Авдеевки ударит по позициям Зеленского

Экс-депутат Рады: Зеленский может потерять поддержку после провала в Авдеевке

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Взятие вооруженными силами РФ Авдеевки может привести к снижению уровня поддержки Владимира Зеленского: как со стороны зарубежных спонсоров, которые после неудачного "контрнаступа" и так стали меньше ему помогать, так и внутри страны Зеленского ждет ответственность за провалы на фронте, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
Ранее президент России Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Украинский военнослужащий под Авдеевкой, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В Госдуме прокомментировали взятие Авдеевки
Вчера, 23:49
"Падение Авдеевки их (западные страны -ред.) не будет вдохновлять. Это будет иметь определенные последствия. Думаю, что финансирование (Киева -ред.) значительно сократится <...> Одномоментно они не бросят Украину, не в их интересах. Бросить Украину - значит дать шанс Зеленскому выйти из военного тупика, обвинив во всем Запад. Какое-то финансирование они выделять будут, но его будет недостаточно", - сказал Килинкаров.
Эксперт уточнил, что на Западе не так много приверженцев мнения, что Украина может победить на поле боя, но и их становится все меньше. Он отметил, что точкой отсчета снижения объемов помощи Киеву можно считать провал "контрнаступления", до которого финансы и военная техника поступали практически в неограниченных масштабах.
«
"Судьба Авдеевки была уже предопределена <...> Зеленского ждут очень сложные времена. Ему предъявят все: и Бахмут, и Авдеевку. Этот момент пока не наступил, но чаша почти полна. Все это выльется на голову Зеленского. Никому другому. Все это будет политическая ответственность Зеленского", - сказал Килинкаров.
Он добавил, что перестановка главкома ВСУ была сделана в самый неподходящий момент, и никто не будет связывать поражение в Авдеевке с Сырским, по словам эксперта, новый военачальник - всего лишь "тень Зеленского".
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка
Вчера, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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