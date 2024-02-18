https://ria.ru/20240218/ukraina-1928011362.html

Экс-депутат Рады заявил, что потеря Авдеевки ударит по позициям Зеленского

Экс-депутат Рады заявил, что потеря Авдеевки ударит по позициям Зеленского - РИА Новости, 18.02.2024

Экс-депутат Рады заявил, что потеря Авдеевки ударит по позициям Зеленского

Взятие вооруженными силами РФ Авдеевки может привести к снижению уровня поддержки Владимира Зеленского: как со стороны зарубежных спонсоров, которые после... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T00:12

2024-02-18T00:12

2024-02-18T00:13

специальная военная операция на украине

в мире

киев

владимир зеленский

александр сырский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Взятие вооруженными силами РФ Авдеевки может привести к снижению уровня поддержки Владимира Зеленского: как со стороны зарубежных спонсоров, которые после неудачного "контрнаступа" и так стали меньше ему помогать, так и внутри страны Зеленского ждет ответственность за провалы на фронте, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. Ранее президент России Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. "Падение Авдеевки их (западные страны -ред.) не будет вдохновлять. Это будет иметь определенные последствия. Думаю, что финансирование (Киева -ред.) значительно сократится <...> Одномоментно они не бросят Украину, не в их интересах. Бросить Украину - значит дать шанс Зеленскому выйти из военного тупика, обвинив во всем Запад. Какое-то финансирование они выделять будут, но его будет недостаточно", - сказал Килинкаров. Эксперт уточнил, что на Западе не так много приверженцев мнения, что Украина может победить на поле боя, но и их становится все меньше. Он отметил, что точкой отсчета снижения объемов помощи Киеву можно считать провал "контрнаступления", до которого финансы и военная техника поступали практически в неограниченных масштабах. "Судьба Авдеевки была уже предопределена <...> Зеленского ждут очень сложные времена. Ему предъявят все: и Бахмут, и Авдеевку. Этот момент пока не наступил, но чаша почти полна. Все это выльется на голову Зеленского. Никому другому. Все это будет политическая ответственность Зеленского", - сказал Килинкаров. Он добавил, что перестановка главкома ВСУ была сделана в самый неподходящий момент, и никто не будет связывать поражение в Авдеевке с Сырским, по словам эксперта, новый военачальник - всего лишь "тень Зеленского". В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009579.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, александр сырский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, украина