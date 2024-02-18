https://ria.ru/20240218/telegram-1928079652.html
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram - РИА Новости, 18.02.2024
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram
Россияне жалуются на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:49
2024-02-18T14:49
2024-02-18T15:29
telegram
технологии
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россияне жалуются на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar, передает корреспондент РИА Новости.По данным Downradar на 14.45, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах - например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе - Downdetector - также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.Пользователи жалуются на то, что у них не открывается контент и не загружаются сообщения, есть проблемы с отправкой сообщений. Больше всего жалоб на работу мессенджера.При этом 19 часов назад в AppStore вышло обновление мессенджера. Разработчики сделали безлимитными число пользователей в группах и время проведения трансляций, а также расширили память в чатах для хранения фотографий, видео и документов.
https://ria.ru/20240210/ataki-1926520667.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, технологии, москва
Telegram, Технологии, Москва
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram
Downradar зарегистрировал более 5 тысяч жалоб на работу Telegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Россияне жалуются на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar
, передает корреспондент РИА Новости.
По данным Downradar на 14.45, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах - например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе - Downdetector - также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.
Пользователи жалуются на то, что у них не открывается контент и не загружаются сообщения, есть проблемы с отправкой сообщений. Больше всего жалоб на работу мессенджера.
При этом 19 часов назад в AppStore вышло обновление мессенджера. Разработчики сделали безлимитными число пользователей в группах и время проведения трансляций, а также расширили память в чатах для хранения фотографий, видео и документов.
В Крыму зафиксировали массовые атаки на Telegram-каналы