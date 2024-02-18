https://ria.ru/20240218/telegram-1928079652.html

Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram - РИА Новости, 18.02.2024

Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

Россияне жалуются на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:49

2024-02-18T14:49

2024-02-18T15:29

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россияне жалуются на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar, передает корреспондент РИА Новости.По данным Downradar на 14.45, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах - например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе - Downdetector - также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.Пользователи жалуются на то, что у них не открывается контент и не загружаются сообщения, есть проблемы с отправкой сообщений. Больше всего жалоб на работу мессенджера.При этом 19 часов назад в AppStore вышло обновление мессенджера. Разработчики сделали безлимитными число пользователей в группах и время проведения трансляций, а также расширили память в чатах для хранения фотографий, видео и документов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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