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Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram - РИА Новости, 18.02.2024
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14:49 18.02.2024 (обновлено: 15:29 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/telegram-1928079652.html
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram - РИА Новости, 18.02.2024
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram
Россияне жалуются на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:49
2024-02-18T15:29
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россияне жалуются на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar, передает корреспондент РИА Новости.По данным Downradar на 14.45, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах - например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе - Downdetector - также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.Пользователи жалуются на то, что у них не открывается контент и не загружаются сообщения, есть проблемы с отправкой сообщений. Больше всего жалоб на работу мессенджера.При этом 19 часов назад в AppStore вышло обновление мессенджера. Разработчики сделали безлимитными число пользователей в группах и время проведения трансляций, а также расширили память в чатах для хранения фотографий, видео и документов.
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РИА Новости
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telegram, технологии, москва
Telegram, Технологии, Москва
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

Downradar зарегистрировал более 5 тысяч жалоб на работу Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россияне жалуются на сбой в работе Telegram, более 5 тысяч жалоб на работу сервиса в Downradar, передает корреспондент РИА Новости.
По данным Downradar на 14.45, зафиксировано 5312 жалоб. Больше всего жалоб поступило из Москвы. О сбое сообщали в других российских городах, а также странах - например, жители Беларуси и Украины. В другом сервисе - Downdetector - также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Сбой начался около 14.30 по московскому времени.
Пользователи жалуются на то, что у них не открывается контент и не загружаются сообщения, есть проблемы с отправкой сообщений. Больше всего жалоб на работу мессенджера.
При этом 19 часов назад в AppStore вышло обновление мессенджера. Разработчики сделали безлимитными число пользователей в группах и время проведения трансляций, а также расширили память в чатах для хранения фотографий, видео и документов.
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