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В Госдуме рассказали о применении тактики взятия Авдеевки в будущем - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:24 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/taktika-1928020682.html
В Госдуме рассказали о применении тактики взятия Авдеевки в будущем
В Госдуме рассказали о применении тактики взятия Авдеевки в будущем - РИА Новости, 18.02.2024
В Госдуме рассказали о применении тактики взятия Авдеевки в будущем
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал Авдеевку важным завоеванием, так как оттуда шли обстрелы Донецка, но теперь... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T03:24
2024-02-18T03:24
специальная военная операция на украине
авдеевка
артемовск
алексей журавлев
александр сырский
вооруженные силы украины
владимир зеленский
госдума рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал Авдеевку важным завоеванием, так как оттуда шли обстрелы Донецка, но теперь станет "потише", депутат добавил, что командование украинских войск ровным счетом ничему не учится и тактику взятия Авдеевки можно будет применять в будущем. "Авдеевку, которая от Донецка находится буквально через дорогу, хочу напомнить, штурмовали почти два года, прежде, чем украинские войска со своих оборонных рубежей все-таки были выдавлены. Это важное завоевание по крайней мере потому, что именно оттуда шли ежедневные обстрелы мирного донецкого населения, и сейчас в столице ДНР, надеюсь, станет потише", - сказал он РИА Новости. По его словам, это имеет репутационное значение для киевского режима. "Еще месяц назад Зеленский фотографировался у стелы, на которой сейчас развевается российский триколор, и уверял, что Авдеевка не падет никогда. Что касается других укрепрайонов ВСУ, то в таковые можно превратить практически каждое село. Они даются нам крайне тяжело, и примеры тому – Соледар, Артемовск, Марьинка", - добавил Журавлев. По его мнению, с тактической точки зрения интересно, что взятие этих населенных пунктов происходило практически по одному и тому же сценарию. "Клещи, из которых ВСУ не уходили, потому что власти в Киеве им не разрешали; потом крышка котла закрывается, и окружение. Это показывает, что командование украинских войск в этом плане ровным счетом ничему не учится, и эту тактику можно будет использовать и впредь", - подчеркнул парламентарий. Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928012134.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html
авдеевка
артемовск
донецкая народная республика
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авдеевка, артемовск, алексей журавлев , александр сырский, вооруженные силы украины, владимир зеленский, госдума рф, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Артемовск, Алексей Журавлев , Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика
В Госдуме рассказали о применении тактики взятия Авдеевки в будущем

Депутат Журавлев: тактику взятия Авдеевки можно будет использовать в будущем

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алексей Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал Авдеевку важным завоеванием, так как оттуда шли обстрелы Донецка, но теперь станет "потише", депутат добавил, что командование украинских войск ровным счетом ничему не учится и тактику взятия Авдеевки можно будет применять в будущем.
«
"Авдеевку, которая от Донецка находится буквально через дорогу, хочу напомнить, штурмовали почти два года, прежде, чем украинские войска со своих оборонных рубежей все-таки были выдавлены. Это важное завоевание по крайней мере потому, что именно оттуда шли ежедневные обстрелы мирного донецкого населения, и сейчас в столице ДНР, надеюсь, станет потише", - сказал он РИА Новости.
По его словам, это имеет репутационное значение для киевского режима.
"Еще месяц назад Зеленский фотографировался у стелы, на которой сейчас развевается российский триколор, и уверял, что Авдеевка не падет никогда. Что касается других укрепрайонов ВСУ, то в таковые можно превратить практически каждое село. Они даются нам крайне тяжело, и примеры тому – Соледар, Артемовск, Марьинка", - добавил Журавлев.
По его мнению, с тактической точки зрения интересно, что взятие этих населенных пунктов происходило практически по одному и тому же сценарию.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки
00:27
"Клещи, из которых ВСУ не уходили, потому что власти в Киеве им не разрешали; потом крышка котла закрывается, и окружение. Это показывает, что командование украинских войск в этом плане ровным счетом ничему не учится, и эту тактику можно будет использовать и впредь", - подчеркнул парламентарий.
Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка
Вчера, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаАртемовскАлексей ЖуравлевАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийГосдума РФБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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