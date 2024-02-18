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В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 18.02.2024

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

В Днепропетровской области после взрывов пострадал инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Серей Лысак в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T20:19

2024-02-18T20:19

2024-02-18T20:37

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Днепропетровской области после взрывов пострадал инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Серей Лысак в Telegram-канале."Поврежден инфраструктурный объект", — говорится в публикации.О каком именно объекте идет речь, глава администрации не уточнил.Минувшей ночью в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу.Российские военные наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как не раз подчеркивали в Кремле, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240218/pozhar-1928071702.html

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в мире, днепропетровская область, россия, украина, вооруженные силы украины