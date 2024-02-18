https://ria.ru/20240218/povrezhdenie-1928118349.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 18.02.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта
В Днепропетровской области после взрывов пострадал инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Серей Лысак в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T20:19
2024-02-18T20:19
2024-02-18T20:37
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Днепропетровской области после взрывов пострадал инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Серей Лысак в Telegram-канале."Поврежден инфраструктурный объект", — говорится в публикации.О каком именно объекте идет речь, глава администрации не уточнил.Минувшей ночью в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу.Российские военные наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как не раз подчеркивали в Кремле, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240218/pozhar-1928071702.html
днепропетровская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта
Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области пострадал инфраструктурный объект