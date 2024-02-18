https://ria.ru/20240218/pomosch-1928112549.html

На Украине заявили, что Европа не сможет помочь также, как планировали США

На Украине заявили, что Европа не сможет помочь также, как планировали США - РИА Новости, 18.02.2024

На Украине заявили, что Европа не сможет помочь также, как планировали США

Европа и другие союзники Киева не смогут предоставить Украине тот объем военной помощи, который ожидали от США, заявила украинский вице-премьер по вопросам... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T19:27

2024-02-18T19:27

2024-02-18T19:27

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Европа и другие союзники Киева не смогут предоставить Украине тот объем военной помощи, который ожидали от США, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "В том объеме, в котором мы говорим о военной помощи, США не способны предложить какой-либо план "Б", кроме обеспечения финансирования. Более того, европейские страны и Украина не имели возможности перегруппироваться, потому что события в американском конгрессе развивались достаточно быстро, а договоренности по распределению направлений помощи формировались в "Рамштайне" (заседания контактной группы по помощи Украине - ред.) месяцами", - приводит слова Стефанишиной агентство Укринформ. Она отметила, что союзники Украины "не могут быстро перегруппироваться и предоставить Украине необходимое оружие, которое было запланировано как поддержка именно США". По ее словам, у Киева нет плана "Б", только план "А" - "выжить, выстоять". "Мы также делаем для себя выводы относительно доверия, относительно надежности, и мы делаем для себя выводы относительно того, что мы должны всегда иметь несколько параллельных процессов, даже осознавая, что у нас есть твердые гарантии от союзников", - добавила Стефанишина. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не могут помочь Киеву без одобрения конгрессом запроса Белого дома на выделение Украине более 60 миллиардов долларов. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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