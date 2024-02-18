https://ria.ru/20240218/peterburg-1928134208.html

В Петербурге привлекли к ответственности 72 человека за скопление

В Петербурге привлекли к ответственности 72 человека за скопление - РИА Новости, 19.02.2024

В Петербурге привлекли к ответственности 72 человека за скопление

Еще 72 человека в Петербурге привлечены к административной ответственности за скопление в общественных местах, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-18T23:58

2024-02-18T23:58

2024-02-19T00:02

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Еще 72 человека в Петербурге привлечены к административной ответственности за скопление в общественных местах, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Московский, Калининский, Невский, Кировский районные суды г. Санкт-Петербурга на 22.00 18 февраля привлекли к административной ответственности 72 человека за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан или передвижения в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка - ред.) КоАП РФ", - говорится в сообщении. Как следует из приведенной статистики, 68 гражданам были назначены административные аресты сроком от 1 до 13 суток, остальные оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Ранее сообщалось о привлечении к ответственности более 100 человек из Петербурга по той же административной статье.

https://ria.ru/20240216/aktsiya-1927861877.html

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург