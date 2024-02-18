https://ria.ru/20240218/peterburg-1928134208.html
В Петербурге привлекли к ответственности 72 человека за скопление
В Петербурге привлекли к ответственности 72 человека за скопление - РИА Новости, 19.02.2024
В Петербурге привлекли к ответственности 72 человека за скопление
Еще 72 человека в Петербурге привлечены к административной ответственности за скопление в общественных местах, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-18T23:58
2024-02-18T23:58
2024-02-19T00:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Еще 72 человека в Петербурге привлечены к административной ответственности за скопление в общественных местах, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Московский, Калининский, Невский, Кировский районные суды г. Санкт-Петербурга на 22.00 18 февраля привлекли к административной ответственности 72 человека за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан или передвижения в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка - ред.) КоАП РФ", - говорится в сообщении. Как следует из приведенной статистики, 68 гражданам были назначены административные аресты сроком от 1 до 13 суток, остальные оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Ранее сообщалось о привлечении к ответственности более 100 человек из Петербурга по той же административной статье.
https://ria.ru/20240216/aktsiya-1927861877.html
https://ria.ru/20240218/arest-1928012414.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге привлекли к ответственности 72 человека за скопление
В Петербурге привлекли к ответственности 72 человека за скопление
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости.
Еще 72 человека в Петербурге привлечены к административной ответственности за скопление в общественных местах, сообщает объединенная пресс-служба
судов города.
"Московский, Калининский, Невский, Кировский районные суды г. Санкт-Петербурга на 22.00 18 февраля привлекли к административной ответственности 72 человека за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан или передвижения в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка - ред.) КоАП РФ", - говорится в сообщении.
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Как следует из приведенной статистики, 68 гражданам были назначены административные аресты сроком от 1 до 13 суток, остальные оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.
Ранее сообщалось о привлечении к ответственности более 100 человек из Петербурга по той же административной статье.
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