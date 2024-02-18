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Пашинян высказался о принципиальных пунктах мирного договора с Баку
Пашинян высказался о принципиальных пунктах мирного договора с Баку - РИА Новости, 18.02.2024
Пашинян высказался о принципиальных пунктах мирного договора с Баку
Ряд принципиальных пунктов мирного договора между Ереваном и Баку пока не согласованы, заявил в ходе встречи с представителями армянской общины в Германии... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T22:24
2024-02-18T22:24
2024-02-18T22:24
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ЕРЕВАН, 18 фев - РИА Новости. Ряд принципиальных пунктов мирного договора между Ереваном и Баку пока не согласованы, заявил в ходе встречи с представителями армянской общины в Германии премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Ряд пунктов мирного договора согласованы. Но есть ряд принципиальных пунктов, которые пока не согласованы и над этим надо работать", - сказал Пашинян. По его словам, на трехсторонней встрече в Мюнхене 17 февраля, в котором участвовали он, президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер ФРГ Олаф Шольц, была достигнута договоренность о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджан, и заседания комиссий по делимитации границы. В субботу в пресс-службе правительства Армении сообщили, что на встрече Пашиняна, Шольца и Алиева был обсужден процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе, а также достигнута договоренность о продолжении работы над мирным договором. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://radiosputnik.ru/20240213/granitsa-1927051689.html
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в мире, ереван, баку, армения, никол пашинян, ильхам алиев, олаф шольц
В мире, Ереван, Баку, Армения, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Олаф Шольц
Пашинян высказался о принципиальных пунктах мирного договора с Баку
Пашинян: некоторые принципиальные пункты мирного договора с Баку не согласованы