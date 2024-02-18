Рейтинг@Mail.ru
"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 18.02.2024 (обновлено: 08:23 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html
"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте
"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте - РИА Новости, 18.02.2024
"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте
Инициатива на линии боевого соприкосновения полностью перешла к российской армии. В результате тяжелых боев удалось взять под полный контроль Авдеевку —... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T08:00
2024-02-18T08:23
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
марьинка (днр)
украина
александр сырский
джон кирби
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927082056_0:27:3036:1735_1920x0_80_0_0_1a739dd827d6d85fa5015aab53e0237c.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Инициатива на линии боевого соприкосновения полностью перешла к российской армии. В результате тяжелых боев удалось взять под полный контроль Авдеевку — крупнейший укрепрайон ВСУ. Украинские войска обороняются по всему фронту и на некоторых участках отступают. Очевидно, что замена главкома не помогла Киеву добиться хоть каких-то успехов. Об обстановке в зоне СВО — в материале РИА Новости.Авдеевская крепостьАлександр Сырский только стал главкомом ВСУ, как уже оправдал свое прозвище в войсках — Генерал 200. По данным военкоров, во вторник российские ракетчики несколько раз ударили по военному полигону под населенным пунктом Селидово в 35 километрах к западу от Донецка. Там на открытой местности находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, которых готовились вскоре отправить под Авдеевку. Точное число погибших неизвестно, но, судя по тяжелой реакции пропагандистских ресурсов киевского режима, потери у противника были серьезные.Этим ударом удалось сорвать ротацию авдеевского гарнизона. Штурмовые части российской армии при мощной артиллеристской подготовке и поддержке бомбардировочной авиации обошли город и отрезали его от линий снабжения. У окопавшейся здесь группировки противника оставалось лишь три варианта. Идти на прорыв, надеяться на деблокирующий удар извне или капитулировать.Первые два сценария осложнялась тем, что фактически вся Авдеевка и окрестности находились под огневым контролем российской армии. "Зеленки", по которой можно было бы скрытно выбраться, нет. В "тумане войны" не спрячешься — над полем боя круглосуточно висят разведывательные дроны. Третья отдельная штурмовая бригада, брошенная в авдеевскую мясорубку, увязла в боях. Российская авиация обрушила сотни авиабомб на позиции боевиков.В субботу вечером министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки."Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику", — сообщили в Минобороны.Сейчас проводится окончательная зачистка города от ВСУ — в частности, подразделений, засевших на коксохимическом комбинате. Освобождено 31,75 квадратного километра территории. По данным Минобороны, за сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.Оставшимся в живых вэсэушникам остается только капитулировать.Освобождение Авдеевки фронт не обрушит, но серьезно пошатнет позиции ВСУ. Этот город является последним крупным оборонительным узлом большого донецкого укрепрайона. Из двух других — Песок и Марьинки — противника уже выбили. На строительство этого укрепрайона, опоясывавшего столицу ДНР с юго-запада, запада и северо-запада, украинские власти потратили миллиарды гривен и с 2014-го превратили его в забетонированную крепость. Подобной линии обороны в стране больше нет.Позиционные боиНе утихают бои на южном участке Донецкого фронта. Там серьезной занозой для российских войск уже долгое время остается расположенный на возвышенности Угледар. Недавнее освобождение Марьинки создало предпосылки для прогресса и на этом направлении. Отсюда наши подразделения наступают на запад в сторону Георгиевки, чтобы выйти на Максимильяновку и далее — на Курахово. Это крупный логистический узел ВСУ, через который снабжается угледарская группировка.На Запорожском направлении без изменений. Украинские военные считают, что уступают здесь по численности, и спешно укрепляют оборону у Работино, занятого ими в ходе летне-осеннего наступления.Под Херсоном противник продолжает удерживать небольшой плацдарм в Крынках, постоянно обстреливаемый из крупных калибров. Расширить его или перебросить через Днепр значительные силы не пытаются, однако создают немало проблем артиллерийским огнем с более высокого правого берега. Кроме того, ВСУ активно применяют дроны-бомбардировщики "Баба-яга".На Луганском направлении российская армия медленно продвигается вперед. В январе заняли Крахмальное и Табаевку на важной трассе Н-26, соединяющей Купянск со Сватово и Кременной. Успех развивают в сторону Песчаного и Берестового. После них до реки Оскол уже нет населенных пунктов, за которые можно держаться.Тяжелая для ВСУ обстановка складывается в районе самого Купянска — российские войска пытаются охватить город с севера. Ожесточенные бои разгорелись в районе Синьковки. Если вэсэушники отойдут за реку, то лишатся крупного железнодорожного хаба.Южнее, на Торском выступе, российская армия совершила рывок в сторону реки Жеребец и ведет тяжелые бои у населенных пунктов Терны и Ямполовка. Успешные действия здесь позволят выйти на Красный Лиман с северо-востока. Противник готовит Славянско-Краматорскую агломерацию к обороне.Боеспособность ВСУ серьезно подрывают западные страны, стремительно теряющие интерес к дальнейшей военно-финансовой поддержке Киева. США, сделавшие этот вопрос предметом политического торга накануне президентских выборов, от поставок временно самоустранились. А европейцы дают мало.На днях стало известно о новом пакете военной помощи от Германии на 100 миллионов евро. В него войдут бронеавтомобили типа MRAP, грузовики, малокалиберные авиабомбы для БПЛА, медицинское оборудование, запчасти. Для прорыва "линии Суровикина" явно недостаточно. А отдавать что-то посерьезнее бундесвер — формально вторая армия в НАТО — уже не может.
https://ria.ru/20240216/drony-1927773908.html
https://radiosputnik.ru/20240215/korruptsiya-1927665705.html
https://ria.ru/20240215/frg-1927646150.html
авдеевка
марьинка (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927082056_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_fe5c24df7a24627be9443b43c7dbdeec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, авдеевка, марьинка (днр), украина, александр сырский, джон кирби, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Марьинка (ДНР), Украина, Александр Сырский, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте

Российская армия взяла крупнейший укрепрайон ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Инициатива на линии боевого соприкосновения полностью перешла к российской армии. В результате тяжелых боев удалось взять под полный контроль Авдеевку — крупнейший укрепрайон ВСУ. Украинские войска обороняются по всему фронту и на некоторых участках отступают. Очевидно, что замена главкома не помогла Киеву добиться хоть каких-то успехов. Об обстановке в зоне СВО — в материале РИА Новости.

Авдеевская крепость

Александр Сырский только стал главкомом ВСУ, как уже оправдал свое прозвище в войсках — Генерал 200. По данным военкоров, во вторник российские ракетчики несколько раз ударили по военному полигону под населенным пунктом Селидово в 35 километрах к западу от Донецка. Там на открытой местности находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, которых готовились вскоре отправить под Авдеевку. Точное число погибших неизвестно, но, судя по тяжелой реакции пропагандистских ресурсов киевского режима, потери у противника были серьезные.
Этим ударом удалось сорвать ротацию авдеевского гарнизона. Штурмовые части российской армии при мощной артиллеристской подготовке и поддержке бомбардировочной авиации обошли город и отрезали его от линий снабжения. У окопавшейся здесь группировки противника оставалось лишь три варианта. Идти на прорыв, надеяться на деблокирующий удар извне или капитулировать.
Уничтоженная бронетехника ВСУ
Тест обстрел Селидово для онлайн
Уничтоженная бронетехника ВСУ
Первые два сценария осложнялась тем, что фактически вся Авдеевка и окрестности находились под огневым контролем российской армии. "Зеленки", по которой можно было бы скрытно выбраться, нет. В "тумане войны" не спрячешься — над полем боя круглосуточно висят разведывательные дроны. Третья отдельная штурмовая бригада, брошенная в авдеевскую мясорубку, увязла в боях. Российская авиация обрушила сотни авиабомб на позиции боевиков.
В субботу вечером министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки.
"Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику", — сообщили в Минобороны.
© РИА Новости / Андрей КоцБоец интербригады "Пятнашка" с позывным Ямал на огневой позиции
Боец интербригады Пятнашка с позывным Ямал на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Боец интербригады "Пятнашка" с позывным Ямал на огневой позиции
Сейчас проводится окончательная зачистка города от ВСУ — в частности, подразделений, засевших на коксохимическом комбинате. Освобождено 31,75 квадратного километра территории. По данным Минобороны, за сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Оставшимся в живых вэсэушникам остается только капитулировать.

Освобождение Авдеевки фронт не обрушит, но серьезно пошатнет позиции ВСУ. Этот город является последним крупным оборонительным узлом большого донецкого укрепрайона. Из двух других — Песок и Марьинки — противника уже выбили. На строительство этого укрепрайона, опоясывавшего столицу ДНР с юго-запада, запада и северо-запада, украинские власти потратили миллиарды гривен и с 2014-го превратили его в забетонированную крепость. Подобной линии обороны в стране больше нет.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
"Раскрывают позиции": в ФРГ назвали самое опасное российское оружие для ВСУ
16 февраля, 13:10

Позиционные бои

Не утихают бои на южном участке Донецкого фронта. Там серьезной занозой для российских войск уже долгое время остается расположенный на возвышенности Угледар. Недавнее освобождение Марьинки создало предпосылки для прогресса и на этом направлении. Отсюда наши подразделения наступают на запад в сторону Георгиевки, чтобы выйти на Максимильяновку и далее — на Курахово. Это крупный логистический узел ВСУ, через который снабжается угледарская группировка.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Марьинке
Военнослужащий в Марьинке - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в Марьинке
На Запорожском направлении без изменений. Украинские военные считают, что уступают здесь по численности, и спешно укрепляют оборону у Работино, занятого ими в ходе летне-осеннего наступления.
Под Херсоном противник продолжает удерживать небольшой плацдарм в Крынках, постоянно обстреливаемый из крупных калибров. Расширить его или перебросить через Днепр значительные силы не пытаются, однако создают немало проблем артиллерийским огнем с более высокого правого берега. Кроме того, ВСУ активно применяют дроны-бомбардировщики "Баба-яга".
Здание Пентагона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Инспектор Пентагона сообщил о коррупции при оказании помощи США Украине
15 февраля, 19:47
На Луганском направлении российская армия медленно продвигается вперед. В январе заняли Крахмальное и Табаевку на важной трассе Н-26, соединяющей Купянск со Сватово и Кременной. Успех развивают в сторону Песчаного и Берестового. После них до реки Оскол уже нет населенных пунктов, за которые можно держаться.
Тяжелая для ВСУ обстановка складывается в районе самого Купянска — российские войска пытаются охватить город с севера. Ожесточенные бои разгорелись в районе Синьковки. Если вэсэушники отойдут за реку, то лишатся крупного железнодорожного хаба.
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие
Южнее, на Торском выступе, российская армия совершила рывок в сторону реки Жеребец и ведет тяжелые бои у населенных пунктов Терны и Ямполовка. Успешные действия здесь позволят выйти на Красный Лиман с северо-востока. Противник готовит Славянско-Краматорскую агломерацию к обороне.
Боеспособность ВСУ серьезно подрывают западные страны, стремительно теряющие интерес к дальнейшей военно-финансовой поддержке Киева. США, сделавшие этот вопрос предметом политического торга накануне президентских выборов, от поставок временно самоустранились. А европейцы дают мало.
Флаг Германия - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Минобороны Германии пообещало отправить Украине пакет военной помощи
15 февраля, 18:12
На днях стало известно о новом пакете военной помощи от Германии на 100 миллионов евро. В него войдут бронеавтомобили типа MRAP, грузовики, малокалиберные авиабомбы для БПЛА, медицинское оборудование, запчасти. Для прорыва "линии Суровикина" явно недостаточно. А отдавать что-то посерьезнее бундесвер — формально вторая армия в НАТО — уже не может.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаМарьинка (ДНР)УкраинаАлександр СырскийДжон КирбиВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала