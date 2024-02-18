https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте

"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте - РИА Новости, 18.02.2024

"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте

Инициатива на линии боевого соприкосновения полностью перешла к российской армии. В результате тяжелых боев удалось взять под полный контроль Авдеевку —... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T08:00

2024-02-18T08:00

2024-02-18T08:23

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

марьинка (днр)

украина

александр сырский

джон кирби

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Инициатива на линии боевого соприкосновения полностью перешла к российской армии. В результате тяжелых боев удалось взять под полный контроль Авдеевку — крупнейший укрепрайон ВСУ. Украинские войска обороняются по всему фронту и на некоторых участках отступают. Очевидно, что замена главкома не помогла Киеву добиться хоть каких-то успехов. Об обстановке в зоне СВО — в материале РИА Новости.Авдеевская крепостьАлександр Сырский только стал главкомом ВСУ, как уже оправдал свое прозвище в войсках — Генерал 200. По данным военкоров, во вторник российские ракетчики несколько раз ударили по военному полигону под населенным пунктом Селидово в 35 километрах к западу от Донецка. Там на открытой местности находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, которых готовились вскоре отправить под Авдеевку. Точное число погибших неизвестно, но, судя по тяжелой реакции пропагандистских ресурсов киевского режима, потери у противника были серьезные.Этим ударом удалось сорвать ротацию авдеевского гарнизона. Штурмовые части российской армии при мощной артиллеристской подготовке и поддержке бомбардировочной авиации обошли город и отрезали его от линий снабжения. У окопавшейся здесь группировки противника оставалось лишь три варианта. Идти на прорыв, надеяться на деблокирующий удар извне или капитулировать.Первые два сценария осложнялась тем, что фактически вся Авдеевка и окрестности находились под огневым контролем российской армии. "Зеленки", по которой можно было бы скрытно выбраться, нет. В "тумане войны" не спрячешься — над полем боя круглосуточно висят разведывательные дроны. Третья отдельная штурмовая бригада, брошенная в авдеевскую мясорубку, увязла в боях. Российская авиация обрушила сотни авиабомб на позиции боевиков.В субботу вечером министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки."Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику", — сообщили в Минобороны.Сейчас проводится окончательная зачистка города от ВСУ — в частности, подразделений, засевших на коксохимическом комбинате. Освобождено 31,75 квадратного километра территории. По данным Минобороны, за сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.Оставшимся в живых вэсэушникам остается только капитулировать.Освобождение Авдеевки фронт не обрушит, но серьезно пошатнет позиции ВСУ. Этот город является последним крупным оборонительным узлом большого донецкого укрепрайона. Из двух других — Песок и Марьинки — противника уже выбили. На строительство этого укрепрайона, опоясывавшего столицу ДНР с юго-запада, запада и северо-запада, украинские власти потратили миллиарды гривен и с 2014-го превратили его в забетонированную крепость. Подобной линии обороны в стране больше нет.Позиционные боиНе утихают бои на южном участке Донецкого фронта. Там серьезной занозой для российских войск уже долгое время остается расположенный на возвышенности Угледар. Недавнее освобождение Марьинки создало предпосылки для прогресса и на этом направлении. Отсюда наши подразделения наступают на запад в сторону Георгиевки, чтобы выйти на Максимильяновку и далее — на Курахово. Это крупный логистический узел ВСУ, через который снабжается угледарская группировка.На Запорожском направлении без изменений. Украинские военные считают, что уступают здесь по численности, и спешно укрепляют оборону у Работино, занятого ими в ходе летне-осеннего наступления.Под Херсоном противник продолжает удерживать небольшой плацдарм в Крынках, постоянно обстреливаемый из крупных калибров. Расширить его или перебросить через Днепр значительные силы не пытаются, однако создают немало проблем артиллерийским огнем с более высокого правого берега. Кроме того, ВСУ активно применяют дроны-бомбардировщики "Баба-яга".На Луганском направлении российская армия медленно продвигается вперед. В январе заняли Крахмальное и Табаевку на важной трассе Н-26, соединяющей Купянск со Сватово и Кременной. Успех развивают в сторону Песчаного и Берестового. После них до реки Оскол уже нет населенных пунктов, за которые можно держаться.Тяжелая для ВСУ обстановка складывается в районе самого Купянска — российские войска пытаются охватить город с севера. Ожесточенные бои разгорелись в районе Синьковки. Если вэсэушники отойдут за реку, то лишатся крупного железнодорожного хаба.Южнее, на Торском выступе, российская армия совершила рывок в сторону реки Жеребец и ведет тяжелые бои у населенных пунктов Терны и Ямполовка. Успешные действия здесь позволят выйти на Красный Лиман с северо-востока. Противник готовит Славянско-Краматорскую агломерацию к обороне.Боеспособность ВСУ серьезно подрывают западные страны, стремительно теряющие интерес к дальнейшей военно-финансовой поддержке Киева. США, сделавшие этот вопрос предметом политического торга накануне президентских выборов, от поставок временно самоустранились. А европейцы дают мало.На днях стало известно о новом пакете военной помощи от Германии на 100 миллионов евро. В него войдут бронеавтомобили типа MRAP, грузовики, малокалиберные авиабомбы для БПЛА, медицинское оборудование, запчасти. Для прорыва "линии Суровикина" явно недостаточно. А отдавать что-то посерьезнее бундесвер — формально вторая армия в НАТО — уже не может.

https://ria.ru/20240216/drony-1927773908.html

https://radiosputnik.ru/20240215/korruptsiya-1927665705.html

https://ria.ru/20240215/frg-1927646150.html

авдеевка

марьинка (днр)

украина

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, авдеевка, марьинка (днр), украина, александр сырский, джон кирби, вооруженные силы украины, нато