https://ria.ru/20240218/obrazovanie-1928047634.html
В России с 1 сентября заработает госсистема оценки качества образования
В России с 1 сентября заработает госсистема оценки качества образования - РИА Новости, 18.02.2024
В России с 1 сентября заработает госсистема оценки качества образования
Правительство РФ утвердило постановление о формировании Федеральной информационной системы оценки качества образования в статусе государственной, она начнёт... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T11:38
2024-02-18T11:38
2024-02-18T11:38
общество
россия
образование - общество
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149114/63/1491146395_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82401a8247a80b6a276d02758a3b02d1.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о формировании Федеральной информационной системы оценки качества образования в статусе государственной, она начнёт работу с 1 сентября, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 сентября 2024 года Федеральная информационная система оценки качества образования начнёт функционировать в статусе государственной информационной системы. Постановление о правилах её формирования и ведения подписано", - говорится в сообщении. Получение статуса государственной информационной системы позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования. Как пояснили в кабмине, это будет обеспечено за счёт современных технологий, используемых в системе, возможности интеграции результатов различных оценочных процедур, а также доступности информации и аналитических материалов для педагогов, методистов и руководителей всех образовательных организаций и органов управления образованием.
https://ria.ru/20240212/reyting-1926754548.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149114/63/1491146395_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c1d90751e2c6e485a0de68f6f46c3abc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, образование - общество, правительство рф
Общество, Россия, Образование - Общество, Правительство РФ
В России с 1 сентября заработает госсистема оценки качества образования
Государственная система оценки качества образования начнет работать с 1 сентября
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Правительство РФ утвердило постановление о формировании Федеральной информационной системы оценки качества образования в статусе государственной, она начнёт работу с 1 сентября, сообщила пресс-служба
кабмина.
"С 1 сентября 2024 года Федеральная информационная система оценки качества образования начнёт функционировать в статусе государственной информационной системы. Постановление о правилах её формирования и ведения подписано", - говорится в сообщении.
Получение статуса государственной информационной системы позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования.
Как пояснили в кабмине, это будет обеспечено за счёт современных технологий, используемых в системе, возможности интеграции результатов различных оценочных процедур, а также доступности информации и аналитических материалов для педагогов, методистов и руководителей всех образовательных организаций и органов управления образованием.
Названы регионы — лидеры по качеству жизни