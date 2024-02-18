Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 сентября заработает госсистема оценки качества образования - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/obrazovanie-1928047634.html
В России с 1 сентября заработает госсистема оценки качества образования
В России с 1 сентября заработает госсистема оценки качества образования - РИА Новости, 18.02.2024
В России с 1 сентября заработает госсистема оценки качества образования
Правительство РФ утвердило постановление о формировании Федеральной информационной системы оценки качества образования в статусе государственной, она начнёт... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T11:38
2024-02-18T11:38
общество
россия
образование - общество
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149114/63/1491146395_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82401a8247a80b6a276d02758a3b02d1.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о формировании Федеральной информационной системы оценки качества образования в статусе государственной, она начнёт работу с 1 сентября, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 сентября 2024 года Федеральная информационная система оценки качества образования начнёт функционировать в статусе государственной информационной системы. Постановление о правилах её формирования и ведения подписано", - говорится в сообщении. Получение статуса государственной информационной системы позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования. Как пояснили в кабмине, это будет обеспечено за счёт современных технологий, используемых в системе, возможности интеграции результатов различных оценочных процедур, а также доступности информации и аналитических материалов для педагогов, методистов и руководителей всех образовательных организаций и органов управления образованием.
https://ria.ru/20240212/reyting-1926754548.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149114/63/1491146395_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c1d90751e2c6e485a0de68f6f46c3abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, образование - общество, правительство рф
Общество, Россия, Образование - Общество, Правительство РФ
В России с 1 сентября заработает госсистема оценки качества образования

Государственная система оценки качества образования начнет работать с 1 сентября

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУрок физики в классе с использованием электронной доски
Урок физики в классе с использованием электронной доски - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Урок физики в классе с использованием электронной доски. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о формировании Федеральной информационной системы оценки качества образования в статусе государственной, она начнёт работу с 1 сентября, сообщила пресс-служба кабмина.
"С 1 сентября 2024 года Федеральная информационная система оценки качества образования начнёт функционировать в статусе государственной информационной системы. Постановление о правилах её формирования и ведения подписано", - говорится в сообщении.
Получение статуса государственной информационной системы позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования.
Как пояснили в кабмине, это будет обеспечено за счёт современных технологий, используемых в системе, возможности интеграции результатов различных оценочных процедур, а также доступности информации и аналитических материалов для педагогов, методистов и руководителей всех образовательных организаций и органов управления образованием.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Названы регионы — лидеры по качеству жизни
12 февраля, 00:33
 
ОбществоРоссияОбразование - ОбществоПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала