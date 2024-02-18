https://ria.ru/20240218/obrazovanie-1928047634.html

В России с 1 сентября заработает госсистема оценки качества образования

В России с 1 сентября заработает госсистема оценки качества образования - РИА Новости, 18.02.2024

В России с 1 сентября заработает госсистема оценки качества образования

Правительство РФ утвердило постановление о формировании Федеральной информационной системы оценки качества образования в статусе государственной, она начнёт... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T11:38

2024-02-18T11:38

2024-02-18T11:38

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россия

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правительство рф

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о формировании Федеральной информационной системы оценки качества образования в статусе государственной, она начнёт работу с 1 сентября, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 сентября 2024 года Федеральная информационная система оценки качества образования начнёт функционировать в статусе государственной информационной системы. Постановление о правилах её формирования и ведения подписано", - говорится в сообщении. Получение статуса государственной информационной системы позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования. Как пояснили в кабмине, это будет обеспечено за счёт современных технологий, используемых в системе, возможности интеграции результатов различных оценочных процедур, а также доступности информации и аналитических материалов для педагогов, методистов и руководителей всех образовательных организаций и органов управления образованием.

https://ria.ru/20240212/reyting-1926754548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, образование - общество, правительство рф