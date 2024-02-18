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Запад использует смерть Навального, чтобы втянуться в войну, заявил эксперт - РИА Новости, 18.02.2024
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15:08 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/navalnyy-1928082747.html
Запад использует смерть Навального, чтобы втянуться в войну, заявил эксперт
Запад использует смерть Навального, чтобы втянуться в войну, заявил эксперт - РИА Новости, 18.02.2024
Запад использует смерть Навального, чтобы втянуться в войну, заявил эксперт
Власти в западных странах используют смерть Алексея Навального для оправдания втягивания стран в конфликт на Украине, вплоть до направления туда своих войск,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:08
2024-02-18T15:08
в мире
украина
франция
флориан филиппо
эммануэль макрон
владимир зеленский
нато
патриот
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Власти в западных странах используют смерть Алексея Навального для оправдания втягивания стран в конфликт на Украине, вплоть до направления туда своих войск, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Как и ожидалось, смерть Навального используется Системой, чтобы ускорить втягивание нас в войну: число требований отправить французские войска и войска НАТО в целом нарастает", - написал политик в Х. К публикации он прикрепил отрывок из эфира французского телеканала LCI, в котором ведущий и эксперты объясняют, что "раз военной помощи Запада Украине недостаточно, то необходимо направить ей на помощь войска". Филиппо отметил, что они "льют крокодиловы слезы по Навальному", хотя на самом деле "очень счастливы иметь отличный предлог, чтобы ускорить достижение целей НАТО на 2030 год: третью мировую войну". "Единственное разумное решение сегодня - это немедленно прекратить эту эскалацию, а Франции – выйти из ЕС и НАТО, военной машины на службе Глубинного государства, и строить мир", - добавил он. В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Макрон сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. Соглашение также касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат и укрепления оборонной индустрии Украины. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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в мире, украина, франция, флориан филиппо, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, патриот, евросоюз, алексей навальный*
В мире, Украина, Франция, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, НАТО, Патриот, Евросоюз, Алексей Навальный*
Запад использует смерть Навального, чтобы втянуться в войну, заявил эксперт

Филиппо: Запад использует смерть Навального, чтобы втянуть страны в войну

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Власти в западных странах используют смерть Алексея Навального для оправдания втягивания стран в конфликт на Украине, вплоть до направления туда своих войск, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Как и ожидалось, смерть Навального используется Системой, чтобы ускорить втягивание нас в войну: число требований отправить французские войска и войска НАТО в целом нарастает", - написал политик в Х.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Европа хочет, но молчит
Вчера, 08:00
К публикации он прикрепил отрывок из эфира французского телеканала LCI, в котором ведущий и эксперты объясняют, что "раз военной помощи Запада Украине недостаточно, то необходимо направить ей на помощь войска".
Филиппо отметил, что они "льют крокодиловы слезы по Навальному", хотя на самом деле "очень счастливы иметь отличный предлог, чтобы ускорить достижение целей НАТО на 2030 год: третью мировую войну".
"Единственное разумное решение сегодня - это немедленно прекратить эту эскалацию, а Франции – выйти из ЕС и НАТО, военной машины на службе Глубинного государства, и строить мир", - добавил он.
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В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Макрон сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. Соглашение также касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат и укрепления оборонной индустрии Украины.
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
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В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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В миреУкраинаФранцияФлориан ФилиппоЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийНАТОПатриотЕвросоюзАлексей Навальный*
 
 
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