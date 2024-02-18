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Полиция Шри-Ланки расследует инцидент с российскими туристами - РИА Новости, 18.02.2024
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Туризм
 
12:13 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/intsident-1928056867.html
Полиция Шри-Ланки расследует инцидент с российскими туристами
Полиция Шри-Ланки расследует инцидент с российскими туристами - РИА Новости, 18.02.2024
Полиция Шри-Ланки расследует инцидент с российскими туристами
Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, но только после вмешательства российского консула,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:13
2024-02-18T12:13
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев – РИА Новости. Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, но только после вмешательства российского консула, рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров. Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило об инциденте, произошедшем в ночь на 15 февраля с тремя российскими туристами в отеле, расположенном в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки. Со слов гражданок России, персонал этого отеля позволял себе домогательства и непристойное поведение, после чего произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица, отметили в посольстве. "Полиция открыла расследование, но для этого действительно потребовалось активное участие консула", - сообщил Федоров. Он отметил, что по последней информации, россиянин, вступившийся за девушек, и местный гражданин заключили мировое соглашение. "Девушки же, ставшие жертвами внимания незваного гостя, улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего", - добавил дипломат. РИА Новости пока не удалось получить комментарий местной полиции, персонал отеля отказался общаться по поводу инцидента.
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шри-ланка, россия, мальдивы, в мире, новости - туризм
Туризм, Шри-Ланка, Россия, Мальдивы, В мире, Новости - Туризм
Полиция Шри-Ланки расследует инцидент с российскими туристами

Посольство РФ: полиция Шри-Ланки расследует инцидент с российскими туристами

© AP Photo / Eranga JayawardenaПолицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев – РИА Новости. Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, но только после вмешательства российского консула, рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров.
Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило об инциденте, произошедшем в ночь на 15 февраля с тремя российскими туристами в отеле, расположенном в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки. Со слов гражданок России, персонал этого отеля позволял себе домогательства и непристойное поведение, после чего произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица, отметили в посольстве.
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"Полиция открыла расследование, но для этого действительно потребовалось активное участие консула", - сообщил Федоров.
Он отметил, что по последней информации, россиянин, вступившийся за девушек, и местный гражданин заключили мировое соглашение.
"Девушки же, ставшие жертвами внимания незваного гостя, улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего", - добавил дипломат.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий местной полиции, персонал отеля отказался общаться по поводу инцидента.
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