https://ria.ru/20240218/intsident-1928056867.html

Полиция Шри-Ланки расследует инцидент с российскими туристами

Полиция Шри-Ланки расследует инцидент с российскими туристами - РИА Новости, 18.02.2024

Полиция Шри-Ланки расследует инцидент с российскими туристами

Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, но только после вмешательства российского консула,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:13

2024-02-18T12:13

2024-02-18T12:13

туризм

шри-ланка

россия

мальдивы

в мире

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571426111_0:0:3150:1771_1920x0_80_0_0_d607f59aed2d7f274c14fe96b9be499a.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев – РИА Новости. Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, но только после вмешательства российского консула, рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров. Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило об инциденте, произошедшем в ночь на 15 февраля с тремя российскими туристами в отеле, расположенном в населенном пункте Хабарадува округа Галле Южной провинции Шри-Ланки. Со слов гражданок России, персонал этого отеля позволял себе домогательства и непристойное поведение, после чего произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица, отметили в посольстве. "Полиция открыла расследование, но для этого действительно потребовалось активное участие консула", - сообщил Федоров. Он отметил, что по последней информации, россиянин, вступившийся за девушек, и местный гражданин заключили мировое соглашение. "Девушки же, ставшие жертвами внимания незваного гостя, улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего", - добавил дипломат. РИА Новости пока не удалось получить комментарий местной полиции, персонал отеля отказался общаться по поводу инцидента.

https://ria.ru/20231226/bolezni-1917981904.html

https://ria.ru/20240206/tailand-1925543375.html

шри-ланка

россия

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шри-ланка, россия, мальдивы, в мире, новости - туризм