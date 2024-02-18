https://ria.ru/20240218/grazhdanstvo-1928123496.html

Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку

Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку - РИА Новости, 18.02.2024

Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T21:04

2024-02-18T21:04

2024-02-18T21:41

россия

казахстан

германия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за пределами страны.Она рассказала о встрече с главой СК Александром Бастрыкиным, где одной из тем, задевших их обоих "за живое", стало гражданство для русских."Мы видим бесконечные случаи, когда какой-нибудь 17-летний подонок ввязался в драку, оскорбил, ударил ветеранов СВО или кого-то еще. <...> И вдруг выясняется, что он — гражданин России, получил гражданство год назад или полгода назад. <...> А мы бьемся совместно с МВД <...>, просто когтями добываем гражданство нашим русским людям, которые когда-то уехали в Казахстан по комсомольской стройке, например. Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова "русский". <...> Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять", — заявила Симоньян.По ее словам, разговор об этом идет много лет, "а воз и ныне там". Главред "России сегодня" и RT напомнила, что некоторые зарубежные страны, не стесняясь, дают гражданство именно по этническому признаку."Я хочу еще раз призвать перестать этого стесняться — давать гражданство по этническому признаку. Этого не постеснялась даже Германия, которая <...> вопросами, касающимися этнических признаков в силу своей собственной истории <...> напугана, и, казалось бы, у нее должна быть прививка, <...> чтобы слово такое — "этнос" — не произносить вообще на столетия вперед. Ан, нет <...>. Можешь доказать, что ты этнический немец, справку, что бабушка у тебя там была? Пожалуйста, welcome", — отметила медиаменеджер.Симоньян уточнила, что таким образом гражданство дает Греция и Израиль. Она добавила, что нужно открыть "ворота нашей страны русскому миру".

https://radiosputnik.ru/20240109/simonyan-1920306801.html

https://ria.ru/20231214/grazhdanstvo-1915834258.html

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россия, казахстан, германия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество