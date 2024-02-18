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Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку - РИА Новости, 18.02.2024
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21:04 18.02.2024 (обновлено: 21:41 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/grazhdanstvo-1928123496.html
Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку
Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку - РИА Новости, 18.02.2024
Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T21:04
2024-02-18T21:41
россия
казахстан
германия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за пределами страны.Она рассказала о встрече с главой СК Александром Бастрыкиным, где одной из тем, задевших их обоих "за живое", стало гражданство для русских."Мы видим бесконечные случаи, когда какой-нибудь 17-летний подонок ввязался в драку, оскорбил, ударил ветеранов СВО или кого-то еще. &lt;...&gt; И вдруг выясняется, что он — гражданин России, получил гражданство год назад или полгода назад. &lt;...&gt; А мы бьемся совместно с МВД &lt;...&gt;, просто когтями добываем гражданство нашим русским людям, которые когда-то уехали в Казахстан по комсомольской стройке, например. Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова "русский". &lt;...&gt; Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять", — заявила Симоньян.По ее словам, разговор об этом идет много лет, "а воз и ныне там". Главред "России сегодня" и RT напомнила, что некоторые зарубежные страны, не стесняясь, дают гражданство именно по этническому признаку."Я хочу еще раз призвать перестать этого стесняться — давать гражданство по этническому признаку. Этого не постеснялась даже Германия, которая &lt;...&gt; вопросами, касающимися этнических признаков в силу своей собственной истории &lt;...&gt; напугана, и, казалось бы, у нее должна быть прививка, &lt;...&gt; чтобы слово такое — "этнос" — не произносить вообще на столетия вперед. Ан, нет &lt;...&gt;. Можешь доказать, что ты этнический немец, справку, что бабушка у тебя там была? Пожалуйста, welcome", — отметила медиаменеджер.Симоньян уточнила, что таким образом гражданство дает Греция и Израиль. Она добавила, что нужно открыть "ворота нашей страны русскому миру".
https://radiosputnik.ru/20240109/simonyan-1920306801.html
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россия, казахстан, германия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Казахстан, Германия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку

Симоньян призвала решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
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Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за пределами страны.
Она рассказала о встрече с главой СК Александром Бастрыкиным, где одной из тем, задевших их обоих "за живое", стало гражданство для русских.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
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"Мы видим бесконечные случаи, когда какой-нибудь 17-летний подонок ввязался в драку, оскорбил, ударил ветеранов СВО или кого-то еще. <...> И вдруг выясняется, что он — гражданин России, получил гражданство год назад или полгода назад. <...> А мы бьемся совместно с МВД <...>, просто когтями добываем гражданство нашим русским людям, которые когда-то уехали в Казахстан по комсомольской стройке, например. Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова "русский". <...> Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять", — заявила Симоньян.
По ее словам, разговор об этом идет много лет, "а воз и ныне там". Главред "России сегодня" и RT напомнила, что некоторые зарубежные страны, не стесняясь, дают гражданство именно по этническому признаку.
«
"Я хочу еще раз призвать перестать этого стесняться — давать гражданство по этническому признаку. Этого не постеснялась даже Германия, которая <...> вопросами, касающимися этнических признаков в силу своей собственной истории <...> напугана, и, казалось бы, у нее должна быть прививка, <...> чтобы слово такое — "этнос" — не произносить вообще на столетия вперед. Ан, нет <...>. Можешь доказать, что ты этнический немец, справку, что бабушка у тебя там была? Пожалуйста, welcome", — отметила медиаменеджер.
Симоньян уточнила, что таким образом гражданство дает Греция и Израиль. Она добавила, что нужно открыть "ворота нашей страны русскому миру".
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