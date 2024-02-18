Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку
Симоньян призвала решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку
Маргарита Симоньян. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за пределами страны.
Она рассказала о встрече с главой СК Александром Бастрыкиным, где одной из тем, задевших их обоих "за живое", стало гражданство для русских.
"Мы видим бесконечные случаи, когда какой-нибудь 17-летний подонок ввязался в драку, оскорбил, ударил ветеранов СВО или кого-то еще. <...> И вдруг выясняется, что он — гражданин России, получил гражданство год назад или полгода назад. <...> А мы бьемся совместно с МВД <...>, просто когтями добываем гражданство нашим русским людям, которые когда-то уехали в Казахстан по комсомольской стройке, например. Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова "русский". <...> Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять", — заявила Симоньян.
По ее словам, разговор об этом идет много лет, "а воз и ныне там". Главред "России сегодня" и RT напомнила, что некоторые зарубежные страны, не стесняясь, дают гражданство именно по этническому признаку.
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"Я хочу еще раз призвать перестать этого стесняться — давать гражданство по этническому признаку. Этого не постеснялась даже Германия, которая <...> вопросами, касающимися этнических признаков в силу своей собственной истории <...> напугана, и, казалось бы, у нее должна быть прививка, <...> чтобы слово такое — "этнос" — не произносить вообще на столетия вперед. Ан, нет <...>. Можешь доказать, что ты этнический немец, справку, что бабушка у тебя там была? Пожалуйста, welcome", — отметила медиаменеджер.
Симоньян уточнила, что таким образом гражданство дает Греция и Израиль. Она добавила, что нужно открыть "ворота нашей страны русскому миру".