https://ria.ru/20240218/germaniya-1928042249.html

Хорошие новости. В Германии неожиданно отреагировали на взятие Авдеевки

Хорошие новости. В Германии неожиданно отреагировали на взятие Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

Хорошие новости. В Германии неожиданно отреагировали на взятие Авдеевки

Читатели немецкого издания Welt позитивно встретили новость о взятии российской армией Авдеевки. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T10:02

2024-02-18T10:02

2024-02-18T15:08

в мире

авдеевка

германия

россия

сергей шойгу

владимир путин

андрей мордвичев

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt позитивно встретили новость о взятии российской армией Авдеевки."Наконец-то хорошие новости. Но если бы это было сделано раньше, тысячи жизней были бы спасены, и страданий можно было бы избежать. Зеленский несет ответственность за множество убитых и раненых, он очень хотел удержать это место", — написал один из комментаторов."Тысячи солдат были бессмысленно принесены в жертву только ради удовлетворения жажды власти Зеленского", — добавил другой."Украине конец", — согласился третий."Мне непонятно, почему никто не требует переговоров о прекращении огня или даже мира! Как долго это будет продолжаться?" — задал вопрос пользователь."Все, что мы видим, — это российскую армию, завоевывающую все больше территорий", — заключили участники дискуссии.Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что группировка войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взяла под контроль Авдеевку. Глава государства поздравил российских военных с важной победой.Как отметили в Минобороны, освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Украины.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928033553.html

https://ria.ru/20240217/sholts-1927940851.html

авдеевка

германия

россия

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в мире, авдеевка, германия, россия, сергей шойгу, владимир путин, андрей мордвичев