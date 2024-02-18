https://ria.ru/20240218/germaniya-1928042249.html
Хорошие новости. В Германии неожиданно отреагировали на взятие Авдеевки
Хорошие новости. В Германии неожиданно отреагировали на взятие Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
Хорошие новости. В Германии неожиданно отреагировали на взятие Авдеевки
Читатели немецкого издания Welt позитивно встретили новость о взятии российской армией Авдеевки. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T10:02
2024-02-18T10:02
2024-02-18T15:08
в мире
авдеевка
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андрей мордвичев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Welt позитивно встретили новость о взятии российской армией Авдеевки."Наконец-то хорошие новости. Но если бы это было сделано раньше, тысячи жизней были бы спасены, и страданий можно было бы избежать. Зеленский несет ответственность за множество убитых и раненых, он очень хотел удержать это место", — написал один из комментаторов."Тысячи солдат были бессмысленно принесены в жертву только ради удовлетворения жажды власти Зеленского", — добавил другой."Украине конец", — согласился третий."Мне непонятно, почему никто не требует переговоров о прекращении огня или даже мира! Как долго это будет продолжаться?" — задал вопрос пользователь."Все, что мы видим, — это российскую армию, завоевывающую все больше территорий", — заключили участники дискуссии.Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что группировка войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взяла под контроль Авдеевку. Глава государства поздравил российских военных с важной победой.Как отметили в Минобороны, освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Украины.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928033553.html
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в мире, авдеевка, германия, россия, сергей шойгу, владимир путин, андрей мордвичев
В мире, Авдеевка, Германия, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Андрей Мордвичев
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Welt
позитивно встретили новость о взятии российской армией Авдеевки.
"Наконец-то хорошие новости. Но если бы это было сделано раньше, тысячи жизней были бы спасены, и страданий можно было бы избежать. Зеленский несет ответственность за множество убитых и раненых, он очень хотел удержать это место", — написал один из комментаторов.
"Тысячи солдат были бессмысленно принесены в жертву только ради удовлетворения жажды власти Зеленского", — добавил другой.
"Украине конец", — согласился третий.
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"Мне непонятно, почему никто не требует переговоров о прекращении огня или даже мира! Как долго это будет продолжаться?" — задал вопрос пользователь.
"Все, что мы видим, — это российскую армию, завоевывающую все больше территорий", — заключили участники дискуссии.
Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что группировка войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева
взяла под контроль Авдеевку. Глава государства поздравил российских военных с важной победой.
Как отметили в Минобороны, освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Украины
.
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