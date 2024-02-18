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Не нужны. Премьер Дании обратилась к Европе из-за Украины
Не нужны. Премьер Дании обратилась к Европе из-за Украины - РИА Новости, 18.02.2024
Не нужны. Премьер Дании обратилась к Европе из-за Украины
Дания передаст Украине всю свою артиллерию, так как сама на данный момент ей не пользуется, заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, пишет Jyllands... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T11:09
2024-02-18T11:09
2024-02-18T11:55
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метте фредериксен
владимир зеленский
сергей шойгу
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Дания передаст Украине всю свою артиллерию, так как сама на данный момент ей не пользуется, заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, пишет Jyllands Posten."Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине", — сказала она.Фредериксен добавила, что в краткосрочной перспективе Киеву нужно дать то, что он попросит, а в долгосрочной - принять Украину в ЕС и НАТО.Накануне Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.В субботу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что группировка войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взяла под контроль Авдеевку. Как позднее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства поздравил российских военных с важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив столицу ДНР от ударов украинской армии, отметили, в свою очередь, в Минобороны.
https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927942848.html
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Не нужны. Премьер Дании обратилась к Европе из-за Украины
Премьер Дании Фредериксен призвала Европу отдать Украине ненужное оружие