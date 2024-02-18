https://ria.ru/20240218/daniya-1928048342.html

Не нужны. Премьер Дании обратилась к Европе из-за Украины

Не нужны. Премьер Дании обратилась к Европе из-за Украины - РИА Новости, 18.02.2024

Не нужны. Премьер Дании обратилась к Европе из-за Украины

Дания передаст Украине всю свою артиллерию, так как сама на данный момент ей не пользуется, заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, пишет Jyllands... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T11:09

2024-02-18T11:09

2024-02-18T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дания

европа

метте фредериксен

владимир зеленский

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139275_0:120:3002:1809_1920x0_80_0_0_c44fc076f994174373e065f1eaf4e71e.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Дания передаст Украине всю свою артиллерию, так как сама на данный момент ей не пользуется, заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, пишет Jyllands Posten."Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине", — сказала она.Фредериксен добавила, что в краткосрочной перспективе Киеву нужно дать то, что он попросит, а в долгосрочной - принять Украину в ЕС и НАТО.Накануне Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.В субботу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что группировка войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взяла под контроль Авдеевку. Как позднее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства поздравил российских военных с важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив столицу ДНР от ударов украинской армии, отметили, в свою очередь, в Минобороны.

https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927942848.html

https://ria.ru/20240218/germaniya-1928042249.html

украина

дания

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дания, европа, метте фредериксен, владимир зеленский, сергей шойгу, евросоюз, нато, вооруженные силы украины