https://ria.ru/20240218/blinken-1928088130.html

СМИ: Блинкен просил Си и Моди убедить Путина не "запускать оружие в космос"

СМИ: Блинкен просил Си и Моди убедить Путина не "запускать оружие в космос" - РИА Новости, 18.02.2024

СМИ: Блинкен просил Си и Моди убедить Путина не "запускать оружие в космос"

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил министров иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:38

2024-02-18T15:38

2024-02-18T15:38

космос - риа наука

россия

китай

сша

энтони блинкен

владимир путин

ван и (политик)

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил министров иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от якобы имеющихся у него планов о размещении в космосе ядерного оружия, сообщило издание New York Times. "Так как Путин ясно проявил пренебрежение к Соединенным Штатам, Блинкен сказал им (министрам иностранных дел КНР и Индии - ред.), именно лидеры Китая и Индии, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Наренда Моди, должны отговорить его от того, что может обернуться катастрофой", - пишет издание, имея ввиду якобы планируемое Россией размещение в космосе оружия, способного устроить там ядерный взрыв. Согласно источникам, в беседе с коллегами Блинкен якобы утверждал, что ядерный взрыв в космосе выведет из строя не только американские, но и индийские и китайские спутники. Кроме того, речь шла и о полном отказе систем коммуникаций, который повлечет за собой крах всех спутников, начиная со Starlink и заканчивая спутниками-разведчиками. Ранее ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

https://ria.ru/20231127/khod-1912154364.html

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китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, китай, сша, энтони блинкен, владимир путин, ван и (политик)