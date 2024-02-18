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СМИ: Блинкен просил Си и Моди убедить Путина не "запускать оружие в космос" - РИА Новости, 18.02.2024
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15:38 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/blinken-1928088130.html
СМИ: Блинкен просил Си и Моди убедить Путина не "запускать оружие в космос"
СМИ: Блинкен просил Си и Моди убедить Путина не "запускать оружие в космос" - РИА Новости, 18.02.2024
СМИ: Блинкен просил Си и Моди убедить Путина не "запускать оружие в космос"
Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил министров иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:38
2024-02-18T15:38
космос - риа наука
россия
китай
сша
энтони блинкен
владимир путин
ван и (политик)
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил министров иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от якобы имеющихся у него планов о размещении в космосе ядерного оружия, сообщило издание New York Times. "Так как Путин ясно проявил пренебрежение к Соединенным Штатам, Блинкен сказал им (министрам иностранных дел КНР и Индии - ред.), именно лидеры Китая и Индии, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Наренда Моди, должны отговорить его от того, что может обернуться катастрофой", - пишет издание, имея ввиду якобы планируемое Россией размещение в космосе оружия, способного устроить там ядерный взрыв. Согласно источникам, в беседе с коллегами Блинкен якобы утверждал, что ядерный взрыв в космосе выведет из строя не только американские, но и индийские и китайские спутники. Кроме того, речь шла и о полном отказе систем коммуникаций, который повлечет за собой крах всех спутников, начиная со Starlink и заканчивая спутниками-разведчиками. Ранее ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
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китай
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космос - риа наука, россия, китай, сша, энтони блинкен, владимир путин, ван и (политик)
Космос - РИА Наука, Россия, Китай, США, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Ван И (политик)
СМИ: Блинкен просил Си и Моди убедить Путина не "запускать оружие в космос"

NYT: Блинкен призвал глав КНР и Индии отговорить РФ от запуска оружия в космос

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил министров иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать лидеров своих стран отговорить президента России Владимира Путина от якобы имеющихся у него планов о размещении в космосе ядерного оружия, сообщило издание New York Times.
"Так как Путин ясно проявил пренебрежение к Соединенным Штатам, Блинкен сказал им (министрам иностранных дел КНР и Индии - ред.), именно лидеры Китая и Индии, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Наренда Моди, должны отговорить его от того, что может обернуться катастрофой", - пишет издание, имея ввиду якобы планируемое Россией размещение в космосе оружия, способного устроить там ядерный взрыв.
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Согласно источникам, в беседе с коллегами Блинкен якобы утверждал, что ядерный взрыв в космосе выведет из строя не только американские, но и индийские и китайские спутники. Кроме того, речь шла и о полном отказе систем коммуникаций, который повлечет за собой крах всех спутников, начиная со Starlink и заканчивая спутниками-разведчиками.
Ранее ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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