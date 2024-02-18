https://ria.ru/20240218/bayden-1928018947.html
Байден заявил, что Украина может потерять другие города
Байден заявил, что Украина может потерять другие города - РИА Новости, 18.02.2024
Байден заявил, что Украина может потерять другие города
Президент США Джо Байден заявил, что верит в успех попыток его администрации получить дополнительное финансирование от конгресса на нужды Киева, однако не может РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T02:09
2024-02-18T02:09
2024-02-18T09:10
специальная военная операция на украине
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авдеевка
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владимир зеленский
александр сырский
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что верит в успех попыток его администрации получить дополнительное финансирование от конгресса на нужды Киева, однако не может быть уверен в том, что до тех пор под контроль РФ не перейдет еще больше украинских городов. "Я говорил с Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим (от конгресса – ред.) эти деньги. На карту поставлено столь много. НАТО имеет решающее значение для нашего выживания", - сказал Байден журналистам пула Белого дома. Репортеры в ответ поинтересовались, насколько президент США может быть уверен в том, что к моменту одобрения конгрессом запроса администрации на дополнительные ассигнования ни один другой украинский город не окажется под контролем российских сил. "Нет, я не уверен. Никто не может быть уверен. Послушайте, украинцы сражаются мужественно и героически. На кону стоит так много всего. Мысль о том, что у нас заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся, я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются", - сказал Байден. Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
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в мире, россия, авдеевка, сша, джо байден, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Байден заявил, что Украина может потерять другие города
Президент США Байден допустил, что Украина может потерять другие города
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что верит в успех попыток его администрации получить дополнительное финансирование от конгресса на нужды Киева, однако не может быть уверен в том, что до тех пор под контроль РФ не перейдет еще больше украинских городов.
«
"Я говорил с Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим (от конгресса – ред.) эти деньги. На карту поставлено столь много. НАТО имеет решающее значение для нашего выживания", - сказал Байден журналистам пула Белого дома.
Репортеры в ответ поинтересовались, насколько президент США может быть уверен в том, что к моменту одобрения конгрессом запроса администрации на дополнительные ассигнования ни один другой украинский город не окажется под контролем российских сил.
"Нет, я не уверен. Никто не может быть уверен. Послушайте, украинцы сражаются мужественно и героически. На кону стоит так много всего. Мысль о том, что у нас заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся, я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются", - сказал Байден.
Ранее президент РФ Владимир Путин
выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу
о взятии Авдеевки
, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский
объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске
, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
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