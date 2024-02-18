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Байден заявил, что Украина может потерять другие города - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:09 18.02.2024 (обновлено: 09:10 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/bayden-1928018947.html
Байден заявил, что Украина может потерять другие города
Байден заявил, что Украина может потерять другие города - РИА Новости, 18.02.2024
Байден заявил, что Украина может потерять другие города
Президент США Джо Байден заявил, что верит в успех попыток его администрации получить дополнительное финансирование от конгресса на нужды Киева, однако не может РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T02:09
2024-02-18T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
сша
джо байден
владимир зеленский
александр сырский
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ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что верит в успех попыток его администрации получить дополнительное финансирование от конгресса на нужды Киева, однако не может быть уверен в том, что до тех пор под контроль РФ не перейдет еще больше украинских городов. "Я говорил с Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим (от конгресса – ред.) эти деньги. На карту поставлено столь много. НАТО имеет решающее значение для нашего выживания", - сказал Байден журналистам пула Белого дома. Репортеры в ответ поинтересовались, насколько президент США может быть уверен в том, что к моменту одобрения конгрессом запроса администрации на дополнительные ассигнования ни один другой украинский город не окажется под контролем российских сил. "Нет, я не уверен. Никто не может быть уверен. Послушайте, украинцы сражаются мужественно и героически. На кону стоит так много всего. Мысль о том, что у нас заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся, я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются", - сказал Байден. Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
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в мире, россия, авдеевка, сша, джо байден, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Байден заявил, что Украина может потерять другие города

Президент США Байден допустил, что Украина может потерять другие города

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что верит в успех попыток его администрации получить дополнительное финансирование от конгресса на нужды Киева, однако не может быть уверен в том, что до тех пор под контроль РФ не перейдет еще больше украинских городов.
«
"Я говорил с Зеленским сегодня днем, чтобы сообщить ему: я уверен, что мы получим (от конгресса – ред.) эти деньги. На карту поставлено столь много. НАТО имеет решающее значение для нашего выживания", - сказал Байден журналистам пула Белого дома.
Репортеры в ответ поинтересовались, насколько президент США может быть уверен в том, что к моменту одобрения конгрессом запроса администрации на дополнительные ассигнования ни один другой украинский город не окажется под контролем российских сил.
"Нет, я не уверен. Никто не может быть уверен. Послушайте, украинцы сражаются мужественно и героически. На кону стоит так много всего. Мысль о том, что у нас заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся, я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются", - сказал Байден.
Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвдеевкаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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