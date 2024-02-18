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Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 18.02.2024 (обновлено: 20:25 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928117440.html
Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки
Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки
Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки под огнем Вооруженных сил России. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T20:07
2024-02-18T20:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
авдеевка
россия
безопасность
владимир путин
александр сырский
украина
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки под огнем Вооруженных сил России."По дорогам находящимся под постоянным огневым контролем российской армии двигаются толпы убегающих всушников. Обочины дороги усеяны подбитой техникой ВСУ", — говорится в публикации.Судя по видеофрагментам, российские артиллеристы наносили удары по живой силе и технике украинских подразделений, которые пытались спастись бегством.Также военное ведомство показало кадры уничтожения украинской боевой машины пехоты дроном-камикадзе.Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. ВС России при освобождении города продвинулись вглубь позиций ВСУ почти на девять километров и взяли под контроль 31,75 квадратного километра территории.Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки ночью в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
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Бегство подразделений ВСУ из Авдеевки
Бегство подразделений ВСУ из Авдеевки
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Кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки
Кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки
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вооруженные силы украины, авдеевка, россия, безопасность, владимир путин, александр сырский, украина, сергей шойгу, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Александр Сырский, Украина, Сергей Шойгу, Министерство обороны США
Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки

Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки под огнем Вооруженных сил России.
«
"По дорогам находящимся под постоянным огневым контролем российской армии двигаются толпы убегающих всушников. Обочины дороги усеяны подбитой техникой ВСУ", — говорится в публикации.
Судя по видеофрагментам, российские артиллеристы наносили удары по живой силе и технике украинских подразделений, которые пытались спастись бегством.

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

Также военное ведомство показало кадры уничтожения украинской боевой машины пехоты дроном-камикадзе.
Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
ВС России при освобождении города продвинулись вглубь позиций ВСУ почти на девять километров и взяли под контроль 31,75 квадратного километра территории.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки ночью в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАвдеевкаРоссияБезопасностьВладимир ПутинАлександр СырскийУкраинаСергей ШойгуМинистерство обороны США
 
 
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