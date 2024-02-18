https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928117440.html

Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки

Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки

Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки под огнем Вооруженных сил России. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T20:07

2024-02-18T20:07

2024-02-18T20:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

авдеевка

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безопасность

владимир путин

александр сырский

украина

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки под огнем Вооруженных сил России."По дорогам находящимся под постоянным огневым контролем российской армии двигаются толпы убегающих всушников. Обочины дороги усеяны подбитой техникой ВСУ", — говорится в публикации.Судя по видеофрагментам, российские артиллеристы наносили удары по живой силе и технике украинских подразделений, которые пытались спастись бегством.Также военное ведомство показало кадры уничтожения украинской боевой машины пехоты дроном-камикадзе.Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. ВС России при освобождении города продвинулись вглубь позиций ВСУ почти на девять километров и взяли под контроль 31,75 квадратного километра территории.Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки ночью в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

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Бегство подразделений ВСУ из Авдеевки Бегство подразделений ВСУ из Авдеевки 2024-02-18T20:07 true PT2M10S

Кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки Кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки 2024-02-18T20:07 true PT0M15S

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вооруженные силы украины, авдеевка, россия, безопасность, владимир путин, александр сырский, украина, сергей шойгу, министерство обороны сша