Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки
Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало новые кадры беспорядочного бегства подразделений ВСУ из Авдеевки под огнем Вооруженных сил России.
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"По дорогам находящимся под постоянным огневым контролем российской армии двигаются толпы убегающих всушников. Обочины дороги усеяны подбитой техникой ВСУ", — говорится в публикации.
Судя по видеофрагментам, российские артиллеристы наносили удары по живой силе и технике украинских подразделений, которые пытались спастись бегством.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Также военное ведомство показало кадры уничтожения украинской боевой машины пехоты дроном-камикадзе.
Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
ВС России при освобождении города продвинулись вглубь позиций ВСУ почти на девять километров и взяли под контроль 31,75 квадратного километра территории.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки ночью в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.