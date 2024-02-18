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Депутат Госдумы рассказал, какое значение Авдеевка имеет для врага - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928093510.html
Депутат Госдумы рассказал, какое значение Авдеевка имеет для врага
Депутат Госдумы рассказал, какое значение Авдеевка имеет для врага - РИА Новости, 18.02.2024
Депутат Госдумы рассказал, какое значение Авдеевка имеет для врага
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что Авдеевка для врага сродни Сталинграду, "теперь ему дорога только на запад". РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T16:14
2024-02-18T16:14
специальная военная операция на украине
авдеевка
киев
харьков
александр сырский
петр толстой
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что Авдеевка для врага сродни Сталинграду, "теперь ему дорога только на запад". "Авдеевка для врага сродни Сталинграду – теперь ему дорога только на запад. Во время Великой Отечественной была традиция праздничных салютов в честь освобождения городов. Впереди Харьков, Одесса, Днепропетровск и Киев. Салютовать подвигу наших героев, живых и мертвых – то малое, что мы можем сделать. Хорошая традиция, которую, мне кажется, стоит вернуть", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
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авдеевка
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авдеевка, киев, харьков, александр сырский, петр толстой, сергей шойгу, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Киев, Харьков, Александр Сырский, Петр Толстой, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, В мире
Депутат Госдумы рассказал, какое значение Авдеевка имеет для врага

Толстой: Авдеевка для врага, как Сталинград, теперь ему дорога только на запад

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Авдеевку
Вид на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Авдеевку. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что Авдеевка для врага сродни Сталинграду, "теперь ему дорога только на запад".
"Авдеевка для врага сродни Сталинграду – теперь ему дорога только на запад. Во время Великой Отечественной была традиция праздничных салютов в честь освобождения городов. Впереди Харьков, Одесса, Днепропетровск и Киев. Салютовать подвигу наших героев, живых и мертвых – то малое, что мы можем сделать. Хорошая традиция, которую, мне кажется, стоит вернуть", - написал он в своем Telegram-канале.
© ИнфографикаОбстановка на Авдеевском направлении в ДНР
Обстановка на Авдеевском направлении в ДНР
© Инфографика
Обстановка на Авдеевском направлении в ДНР
Ранее Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаКиевХарьковАлександр СырскийПетр ТолстойСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныГосдума РФВ мире
 
 
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