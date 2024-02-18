https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928074337.html

ВС России в Авдеевке продвинулись вглубь позиций ВСУ на девять километров

ВС России в Авдеевке продвинулись вглубь позиций ВСУ на девять километров - РИА Новости, 18.02.2024

ВС России в Авдеевке продвинулись вглубь позиций ВСУ на девять километров

Вооруженные силы России при взятии Авдеевки продвинулись вглубь позиций ВСУ почти на девять километров, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:07

2024-02-18T14:07

2024-02-18T18:11

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

авдеевка

министерство обороны рф (минобороны рф)

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России при взятии Авдеевки продвинулись вглубь позиций ВСУ почти на девять километров, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Семнадцатого февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра", — говорится в публикации.В министерстве напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра, Киев потерял более полутора тысячи военных.Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928060297.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

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Кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки Кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки 2024-02-18T14:07 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, авдеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, владимир путин, сергей шойгу, александр сырский, министерство обороны сша