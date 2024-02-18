ВС России в Авдеевке продвинулись вглубь позиций ВСУ на девять километров
ВС РФ при взятии Авдеевки 17 февраля продвинулись вглубь позиций ВСУ на 8,6 км
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России при взятии Авдеевки продвинулись вглубь позиций ВСУ почти на девять километров, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Семнадцатого февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра", — говорится в публикации.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
В министерстве напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра, Киев потерял более полутора тысячи военных.
Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.