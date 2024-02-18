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ВС России в Авдеевке продвинулись вглубь позиций ВСУ на девять километров - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 18.02.2024 (обновлено: 18:11 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928074337.html
ВС России в Авдеевке продвинулись вглубь позиций ВСУ на девять километров
ВС России в Авдеевке продвинулись вглубь позиций ВСУ на девять километров - РИА Новости, 18.02.2024
ВС России в Авдеевке продвинулись вглубь позиций ВСУ на девять километров
Вооруженные силы России при взятии Авдеевки продвинулись вглубь позиций ВСУ почти на девять километров, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:07
2024-02-18T18:11
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
авдеевка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России при взятии Авдеевки продвинулись вглубь позиций ВСУ почти на девять километров, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Семнадцатого февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра", — говорится в публикации.В министерстве напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра, Киев потерял более полутора тысячи военных.Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928060297.html
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россия
авдеевка
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Кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки
Кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки
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россия, безопасность, авдеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, владимир путин, сергей шойгу, александр сырский, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Авдеевка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Александр Сырский, Министерство обороны США
ВС России в Авдеевке продвинулись вглубь позиций ВСУ на девять километров

ВС РФ при взятии Авдеевки 17 февраля продвинулись вглубь позиций ВСУ на 8,6 км

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России при взятии Авдеевки продвинулись вглубь позиций ВСУ почти на девять километров, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Семнадцатого февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра", — говорится в публикации.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

В министерстве напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра, Киев потерял более полутора тысячи военных.
Боевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
В Кремле рассказали о ходе операции по освобождению Авдеевки
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Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАвдеевкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСергей ШойгуАлександр СырскийМинистерство обороны США
 
 
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