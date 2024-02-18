https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928072363.html

Путин в режиме реального времени получает доклады по Авдеевке

Путин в режиме реального времени получает доклады по Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024

Путин в режиме реального времени получает доклады по Авдеевке

Президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:59

2024-02-18T13:59

2024-02-18T14:00

авдеевка

россия

дмитрий песков

владимир путин

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах", - сказал Песков, подчеркнув, что "наши наступательные действия продолжаются". "Верховный главнокомандующий получает доклады в режиме реального времени", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

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Ольга Фомченкова

авдеевка, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, безопасность