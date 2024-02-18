Рейтинг@Mail.ru
Путин в режиме реального времени получает доклады по Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 18.02.2024 (обновлено: 14:00 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928072363.html
Путин в режиме реального времени получает доклады по Авдеевке
Путин в режиме реального времени получает доклады по Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024
Путин в режиме реального времени получает доклады по Авдеевке
Президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:59
2024-02-18T14:00
авдеевка
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928067459_7:0:2542:1426_1920x0_80_0_0_e1353e2c23eeea041423c46a9a612a1f.png
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах", - сказал Песков, подчеркнув, что "наши наступательные действия продолжаются". "Верховный главнокомандующий получает доклады в режиме реального времени", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
авдеевка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928067459_361:0:2262:1426_1920x0_80_0_0_f3e40ce41ef6cdffd7c115f8fc004276.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Авдеевка, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Путин в режиме реального времени получает доклады по Авдеевке

Песков: Путин в режиме реального времени получает доклады о ситуации в Авдеевке

© Народная милиция ДНР/TelegramАвдеевка
Авдеевка
© Народная милиция ДНР/Telegram
Авдеевка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах", - сказал Песков, подчеркнув, что "наши наступательные действия продолжаются".
"Верховный главнокомандующий получает доклады в режиме реального времени", - подчеркнул Песков.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала