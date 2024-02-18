https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928072363.html
Путин в режиме реального времени получает доклады по Авдеевке
Путин в режиме реального времени получает доклады по Авдеевке - РИА Новости, 18.02.2024
Путин в режиме реального времени получает доклады по Авдеевке
Президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:59
2024-02-18T13:59
2024-02-18T14:00
авдеевка
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928067459_7:0:2542:1426_1920x0_80_0_0_e1353e2c23eeea041423c46a9a612a1f.png
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах", - сказал Песков, подчеркнув, что "наши наступательные действия продолжаются". "Верховный главнокомандующий получает доклады в режиме реального времени", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
авдеевка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928067459_361:0:2262:1426_1920x0_80_0_0_f3e40ce41ef6cdffd7c115f8fc004276.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Авдеевка, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Путин в режиме реального времени получает доклады по Авдеевке
Песков: Путин в режиме реального времени получает доклады о ситуации в Авдеевке
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах", - сказал Песков, подчеркнув, что "наши наступательные действия продолжаются".
"Верховный главнокомандующий получает доклады в режиме реального времени", - подчеркнул Песков.
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад