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В Кремле рассказали о ходе операции по освобождению Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 18.02.2024 (обновлено: 14:17 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928060297.html
В Кремле рассказали о ходе операции по освобождению Авдеевки
В Кремле рассказали о ходе операции по освобождению Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
В Кремле рассказали о ходе операции по освобождению Авдеевки
Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов в течение 17 февраля трижды докладывали президенту Владимиру Путину о ходе операции по... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:38
2024-02-18T14:17
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
сергей шойгу
валерий герасимов
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов в течение 17 февраля трижды докладывали президенту Владимиру Путину о ходе операции по освобождению Авдеевки, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Первое донесение о том, что операция близится к завершению, Путин выслушал в четыре часа утра, а в 11 военачальники доложили, что она фактически завершена, уточнил Песков.&quot;В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций&quot;, — сказал он.Российским бойцам потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города, добавил пресс-секретарь.Уже во второй половине дня, отметил он, Шойгу и Герасимов доложили о полном завершении операции и о том, что "наши войска полностью взяли под контроль город".После этого Путин поздравил военных с успехом и важной победой.Сейчас, по словам Пескова, министр обороны и начальник Генштаба в режиме реального времени рассказывают о том, как продолжаются наступательные действия. Российские подразделения развивают наступление и не дают противнику закрепиться на новых рубежах, добавил пресс-секретарь.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Украины.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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авдеевка, россия, сергей шойгу, валерий герасимов, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о ходе операции по освобождению Авдеевки

Российским войскам понадобилось несколько часов для начала зачистки Авдеевки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС России в зоне проведения специальной военной операции
Боевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов в течение 17 февраля трижды докладывали президенту Владимиру Путину о ходе операции по освобождению Авдеевки, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Первое донесение о том, что операция близится к завершению, Путин выслушал в четыре часа утра, а в 11 военачальники доложили, что она фактически завершена, уточнил Песков.
«

"В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций", — сказал он.

Российским бойцам потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города, добавил пресс-секретарь.
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Уже во второй половине дня, отметил он, Шойгу и Герасимов доложили о полном завершении операции и о том, что "наши войска полностью взяли под контроль город".
После этого Путин поздравил военных с успехом и важной победой.
Сейчас, по словам Пескова, министр обороны и начальник Генштаба в режиме реального времени рассказывают о том, как продолжаются наступательные действия. Российские подразделения развивают наступление и не дают противнику закрепиться на новых рубежах, добавил пресс-секретарь.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияСергей ШойгуВалерий ГерасимовДмитрий Песков
 
 
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