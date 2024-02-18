https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928060297.html

В Кремле рассказали о ходе операции по освобождению Авдеевки

В Кремле рассказали о ходе операции по освобождению Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

В Кремле рассказали о ходе операции по освобождению Авдеевки

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов в течение 17 февраля трижды докладывали президенту Владимиру Путину о ходе операции по... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:38

2024-02-18T12:38

2024-02-18T14:17

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

сергей шойгу

валерий герасимов

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928059720_0:67:2971:1738_1920x0_80_0_0_93bc320bcb9ed9c8bec57b83be180acb.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов в течение 17 февраля трижды докладывали президенту Владимиру Путину о ходе операции по освобождению Авдеевки, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Первое донесение о том, что операция близится к завершению, Путин выслушал в четыре часа утра, а в 11 военачальники доложили, что она фактически завершена, уточнил Песков."В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций", — сказал он.Российским бойцам потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города, добавил пресс-секретарь.Уже во второй половине дня, отметил он, Шойгу и Герасимов доложили о полном завершении операции и о том, что "наши войска полностью взяли под контроль город".После этого Путин поздравил военных с успехом и важной победой.Сейчас, по словам Пескова, министр обороны и начальник Генштаба в режиме реального времени рассказывают о том, как продолжаются наступательные действия. Российские подразделения развивают наступление и не дают противнику закрепиться на новых рубежах, добавил пресс-секретарь.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Украины.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авдеевка, россия, сергей шойгу, валерий герасимов, дмитрий песков