https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928014067.html

Военный аналитик назвал взятие Авдеевки ударом по имиджу Киева

Военный аналитик назвал взятие Авдеевки ударом по имиджу Киева - РИА Новости, 18.02.2024

Военный аналитик назвал взятие Авдеевки ударом по имиджу Киева

Взятие Авдеевки в ДНР под контроль российскими войсками деморализует ВСУ, это и индикатор того, что Украина не может выиграть на поле боя, и колоссальный удар... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T00:53

2024-02-18T00:53

2024-02-18T00:57

специальная военная операция на украине

авдеевка

украина

игорь коротченко

вооруженные силы украины

александр сырский

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Взятие Авдеевки в ДНР под контроль российскими войсками деморализует ВСУ, это и индикатор того, что Украина не может выиграть на поле боя, и колоссальный удар по имиджу Киева, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Я бы обратил внимание на то, что это событие произошло во время работы Мюнхенской конференции по безопасности, где ведущие западные лидеры обсуждают дальнейшую судьбу Украины, оказание военной помощи. Разумеется - это колоссальный удар имиджу Киева", - сказал он. По словам Коротченко, это особенно актуально после недавних кадровых перестановок и назначением новым главкомом ВСУ Александра Сырского. "Совершенно очевидно, это индикатор того, что ВСУ выиграть на поле боя не могут", - сказал Коротченко. Он отметил, что взятие Авдеевки позволит отодвинуть линию фронта от Донецка и снизить количество обстрелов города со стороны ВСУ. Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928012134.html

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авдеевка, украина, игорь коротченко, вооруженные силы украины, александр сырский, в мире