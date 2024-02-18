https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928012134.html

Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки

Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поздравила с освобождением Авдеевки и заявила, что "теперь будет РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T00:27

2024-02-18T00:27

2024-02-18T00:35

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

маргарита симоньян

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сергей шойгу

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поздравила с освобождением Авдеевки и заявила, что "теперь будет чуть полегче". "Поздравляю дончан и всех нас с освобождением Авдеевки! С Божьей помощью, теперь будет чуть полегче", — написала она.В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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авдеевка, россия, донецкая народная республика, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей шойгу, владимир путин, безопасность