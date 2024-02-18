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Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 18.02.2024 (обновлено: 00:35 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928012134.html
Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки
Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поздравила с освобождением Авдеевки и заявила, что "теперь будет РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T00:27
2024-02-18T00:35
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей шойгу
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поздравила с освобождением Авдеевки и заявила, что "теперь будет чуть полегче". "Поздравляю дончан и всех нас с освобождением Авдеевки! С Божьей помощью, теперь будет чуть полегче", — написала она.В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей шойгу, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Безопасность
Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки

Симоньян: после освобождения Авдеевки будет чуть полегче

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поздравила с освобождением Авдеевки и заявила, что "теперь будет чуть полегче".
«
"Поздравляю дончан и всех нас с освобождением Авдеевки! С Божьей помощью, теперь будет чуть полегче", — написала она.
В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка
Вчера, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМаргарита СимоньянВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей ШойгуВладимир ПутинБезопасность
 
 
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