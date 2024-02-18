https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928012134.html
Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки
Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поздравила с освобождением Авдеевки и заявила, что "теперь будет РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T00:27
2024-02-18T00:27
2024-02-18T00:35
специальная военная операция на украине
авдеевка
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донецкая народная республика
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
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сергей шойгу
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поздравила с освобождением Авдеевки и заявила, что "теперь будет чуть полегче". "Поздравляю дончан и всех нас с освобождением Авдеевки! С Божьей помощью, теперь будет чуть полегче", — написала она.В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html
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Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки
Симоньян: после освобождения Авдеевки будет чуть полегче