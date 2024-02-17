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Около 80 процентов россиян готовы проголосовать за Путина, показал опрос

Около 80 процентов россиян готовы проголосовать за Путина, показал опрос - РИА Новости, 17.02.2024

Около 80 процентов россиян готовы проголосовать за Путина, показал опрос

Отдать свой голос за действующего президента России Владимира Путина, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, изъявили желание 79%... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:54

2024-02-17T14:54

2024-02-17T14:54

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

вциом

выборы президента рф

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Отдать свой голос за действующего президента России Владимира Путина, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, изъявили желание 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. "Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян (+4 процентных пункта (п.п) по сравнению с опросом прошлой недели). Электоральные показатели кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, выглядят так: Владислав Даванков (партия "Новые люди") – 4% (-1 п.п. за неделю), Николай Харитонов (КПРФ) – 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2% (- 2 п.п. за неделю)", — говорится в исследовании. Также, согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, уровень информированности россиян о предстоящих выборах президента России составляет 86%. Из них 82% назвали месяц и год, 4% — только год. Большинство (63%) опрошенных заявили, что точно примут участие в выборах главы государства, 14% — что скорее всего примут.

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политика, россия, владимир путин, вциом, выборы президента рф