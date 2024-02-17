СМИ раскрыли деталь, предвещающую поражение Украины
BI: ВСУ следуют стратегии, обернувшейся крахом Германии во Второй мировой войне
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. ВСУ перешли к стратегии "активной обороны", которая повторяет действия немецкий войск, обернувшиеся поражением во Второй мировой войне, пишет Business Insider.
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"В 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха, немецкое командование выбрало отчаянную стратегию на Восточном фронте. Уступая в численности и вооружении Красной армии, немцы возлагали надежды на мобильную агрессивную оборону, чтобы остановить непрерывную серию советских наступлений. <…> Сегодняшняя Украина <…> выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности", — говорится в материале.
После провала летнего контрнаступления, к которому добавилась нехватка боеприпасов для отражения непрерывных российских атак, украинские командиры начали говорить о переходе к "активной обороне". По их задумке, она должна блокировать атаки ВС России, одновременно изыскивая возможности для нанесения контрударов и отвоевания позиций, пояснил автор статьи.
"Но если такой подход не смог остановить Красную армию от захвата Берлина в 1945 году, то сможет ли он спасти Украину сегодня?" — задался вопросом он.
Подобная стратегия не позволит победить Россию и вернуть утраченные территории. При этом украинская армия просто не обладает необходимыми средствами для проведения масштабных механизированных наступлений, резюмирует автор.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.