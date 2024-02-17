https://ria.ru/20240217/vsu-1927959583.html

СМИ раскрыли деталь, предвещающую поражение Украины

СМИ раскрыли деталь, предвещающую поражение Украины - РИА Новости, 17.02.2024

СМИ раскрыли деталь, предвещающую поражение Украины

ВСУ перешли к стратегии "активной обороны", которая повторяет действия немецкий войск, обернувшиеся поражением во Второй мировой войне, пишет Business Insider. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T15:28

2024-02-17T15:28

2024-02-17T16:23

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

берлин (город)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. ВСУ перешли к стратегии "активной обороны", которая повторяет действия немецкий войск, обернувшиеся поражением во Второй мировой войне, пишет Business Insider."В 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха, немецкое командование выбрало отчаянную стратегию на Восточном фронте. Уступая в численности и вооружении Красной армии, немцы возлагали надежды на мобильную агрессивную оборону, чтобы остановить непрерывную серию советских наступлений. <…> Сегодняшняя Украина <…> выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности", — говорится в материале.После провала летнего контрнаступления, к которому добавилась нехватка боеприпасов для отражения непрерывных российских атак, украинские командиры начали говорить о переходе к "активной обороне". По их задумке, она должна блокировать атаки ВС России, одновременно изыскивая возможности для нанесения контрударов и отвоевания позиций, пояснил автор статьи."Но если такой подход не смог остановить Красную армию от захвата Берлина в 1945 году, то сможет ли он спасти Украину сегодня?" — задался вопросом он.Подобная стратегия не позволит победить Россию и вернуть утраченные территории. При этом украинская армия просто не обладает необходимыми средствами для проведения масштабных механизированных наступлений, резюмирует автор.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240217/vsu-1927958978.html

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927853005.html

украина

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в мире, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, берлин (город)