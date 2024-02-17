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СМИ раскрыли деталь, предвещающую поражение Украины - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 17.02.2024 (обновлено: 16:23 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/vsu-1927959583.html
СМИ раскрыли деталь, предвещающую поражение Украины
СМИ раскрыли деталь, предвещающую поражение Украины - РИА Новости, 17.02.2024
СМИ раскрыли деталь, предвещающую поражение Украины
ВСУ перешли к стратегии "активной обороны", которая повторяет действия немецкий войск, обернувшиеся поражением во Второй мировой войне, пишет Business Insider. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:28
2024-02-17T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
берлин (город)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. ВСУ перешли к стратегии "активной обороны", которая повторяет действия немецкий войск, обернувшиеся поражением во Второй мировой войне, пишет Business Insider.&quot;В 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха, немецкое командование выбрало отчаянную стратегию на Восточном фронте. Уступая в численности и вооружении Красной армии, немцы возлагали надежды на мобильную агрессивную оборону, чтобы остановить непрерывную серию советских наступлений. &lt;…&gt; Сегодняшняя Украина &lt;…&gt; выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности&quot;, — говорится в материале.После провала летнего контрнаступления, к которому добавилась нехватка боеприпасов для отражения непрерывных российских атак, украинские командиры начали говорить о переходе к "активной обороне". По их задумке, она должна блокировать атаки ВС России, одновременно изыскивая возможности для нанесения контрударов и отвоевания позиций, пояснил автор статьи."Но если такой подход не смог остановить Красную армию от захвата Берлина в 1945 году, то сможет ли он спасти Украину сегодня?" — задался вопросом он.Подобная стратегия не позволит победить Россию и вернуть утраченные территории. При этом украинская армия просто не обладает необходимыми средствами для проведения масштабных механизированных наступлений, резюмирует автор.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240217/vsu-1927958978.html
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927853005.html
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в мире, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, берлин (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Берлин (город)
СМИ раскрыли деталь, предвещающую поражение Украины

BI: ВСУ следуют стратегии, обернувшейся крахом Германии во Второй мировой войне

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. ВСУ перешли к стратегии "активной обороны", которая повторяет действия немецкий войск, обернувшиеся поражением во Второй мировой войне, пишет Business Insider.
«

"В 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха, немецкое командование выбрало отчаянную стратегию на Восточном фронте. Уступая в численности и вооружении Красной армии, немцы возлагали надежды на мобильную агрессивную оборону, чтобы остановить непрерывную серию советских наступлений. <…> Сегодняшняя Украина <…> выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности", — говорится в материале.

После провала летнего контрнаступления, к которому добавилась нехватка боеприпасов для отражения непрерывных российских атак, украинские командиры начали говорить о переходе к "активной обороне". По их задумке, она должна блокировать атаки ВС России, одновременно изыскивая возможности для нанесения контрударов и отвоевания позиций, пояснил автор статьи.
"Но если такой подход не смог остановить Красную армию от захвата Берлина в 1945 году, то сможет ли он спасти Украину сегодня?" — задался вопросом он.
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Подобная стратегия не позволит победить Россию и вернуть утраченные территории. При этом украинская армия просто не обладает необходимыми средствами для проведения масштабных механизированных наступлений, резюмирует автор.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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