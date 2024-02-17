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На подлете к Воронежу сбили два беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
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07:13 17.02.2024 (обновлено: 07:37 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/voronezh-1927911133.html
На подлете к Воронежу сбили два беспилотника
На подлете к Воронежу сбили два беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024
На подлете к Воронежу сбили два беспилотника
Силы ПВО сбили украинские беспилотники на подлете к Воронежу, также БПЛА уничтожены в Брянской и Калужской областях. РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T07:13
2024-02-17T07:37
воронежская область
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Силы ПВО сбили украинские беспилотники на подлете к Воронежу, также БПЛА уничтожены в Брянской и Калужской областях.&quot;Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле&quot;. - написал в своем Telegram-канале воронежский губернатор Александр Гусев.Кроме того, пять беспилотников уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Еще два БПЛА уничтожены на территории Козельского района Калужской области и один — на территории Людиновского района, пострадавших и разрушений нет, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.Ранее сегодня в Людиновском районе уже сбили четыре беспилотника, также обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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воронежская область, происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
На подлете к Воронежу сбили два беспилотника

Губернатор: на подлете к Воронежу сбили два беспилотника

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетное подразделение
Зенитно-ракетное подразделение - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитно-ракетное подразделение. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Силы ПВО сбили украинские беспилотники на подлете к Воронежу, также БПЛА уничтожены в Брянской и Калужской областях.
«

"Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле". - написал в своем Telegram-канале воронежский губернатор Александр Гусев.

Кроме того, пять беспилотников уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Еще два БПЛА уничтожены на территории Козельского района Калужской области и один — на территории Людиновского района, пострадавших и разрушений нет, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.
Ранее сегодня в Людиновском районе уже сбили четыре беспилотника, также обошлось без пострадавших и разрушений.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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Воронежская областьПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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