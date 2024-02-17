https://ria.ru/20240217/voronezh-1927911133.html

На подлете к Воронежу сбили два беспилотника

На подлете к Воронежу сбили два беспилотника - РИА Новости, 17.02.2024

На подлете к Воронежу сбили два беспилотника

Силы ПВО сбили украинские беспилотники на подлете к Воронежу, также БПЛА уничтожены в Брянской и Калужской областях. РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T07:13

2024-02-17T07:13

2024-02-17T07:37

воронежская область

происшествия

воронеж

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Силы ПВО сбили украинские беспилотники на подлете к Воронежу, также БПЛА уничтожены в Брянской и Калужской областях."Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле". - написал в своем Telegram-канале воронежский губернатор Александр Гусев.Кроме того, пять беспилотников уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Еще два БПЛА уничтожены на территории Козельского района Калужской области и один — на территории Людиновского района, пострадавших и разрушений нет, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.Ранее сегодня в Людиновском районе уже сбили четыре беспилотника, также обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240217/opasnost-1927907179.html

воронежская область

воронеж

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воронежская область, происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)