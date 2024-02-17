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Дипломат в Британии заявил о неприемлемости вмешательства в российские дела - РИА Новости, 17.02.2024
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14:46 17.02.2024 (обновлено: 14:47 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/vmeshatelstvo-1927954956.html
Дипломат в Британии заявил о неприемлемости вмешательства в российские дела
Дипломат в Британии заявил о неприемлемости вмешательства в российские дела - РИА Новости, 17.02.2024
Дипломат в Британии заявил о неприемлемости вмешательства в российские дела
Советник-посланник посольства РФ в Лондоне, вызванный в британский МИД в связи со смертью Алексея Навального*, заявил британской стороне о неприемлемости... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T14:46
2024-02-17T14:47
в мире
россия
великобритания
лондон
дмитрий песков
мария захарова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ив роше
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Советник-посланник посольства РФ в Лондоне, вызванный в британский МИД в связи со смертью Алексея Навального*, заявил британской стороне о неприемлемости попыток вмешиваться в сугубо внутреннее дело России, говорится в комментарии дипмиссии, переданном РИА Новости. В посольстве сообщили, что российский дипломат был приглашен на беседу в МИД Великобритании, в ходе встречи британская сторона "озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации", связанной со смертью Навального, а также "попыталась без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее". "С российской стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Великобритании вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны", - заявили в дипмиссии. В российском диппредставительстве добавили, что Лондон занимается "тиражированием ангажированных антироссийских инсинуаций еще до официального установления всех обстоятельств произошедшего", преследуя свои "конфронтационные геополитические цели". По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927869964.html
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в мире, россия, великобритания, лондон, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, нато
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше, НАТО
Дипломат в Британии заявил о неприемлемости вмешательства в российские дела

Дипломат РФ в Лондоне заявил о неприемлемости вмешательства во внутренние дела

© AP Photo / Alberto PezzaliЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Советник-посланник посольства РФ в Лондоне, вызванный в британский МИД в связи со смертью Алексея Навального*, заявил британской стороне о неприемлемости попыток вмешиваться в сугубо внутреннее дело России, говорится в комментарии дипмиссии, переданном РИА Новости.
В посольстве сообщили, что российский дипломат был приглашен на беседу в МИД Великобритании, в ходе встречи британская сторона "озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации", связанной со смертью Навального, а также "попыталась без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее".
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Песков прокомментировал реакцию Запада по поводу смерти Навального
16 февраля, 19:23
"С российской стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Великобритании вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны", - заявили в дипмиссии.
В российском диппредставительстве добавили, что Лондон занимается "тиражированием ангажированных антироссийских инсинуаций еще до официального установления всех обстоятельств произошедшего", преследуя свои "конфронтационные геополитические цели".
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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16 февраля, 18:34
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Шольц прокомментировал смерть Навального
16 февраля, 15:44
 
В миреРоссияВеликобританияЛондонДмитрий ПесковМария ЗахароваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ив РошеНАТО
 
 
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