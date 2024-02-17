https://ria.ru/20240217/vmeshatelstvo-1927954956.html

Дипломат в Британии заявил о неприемлемости вмешательства в российские дела

Дипломат в Британии заявил о неприемлемости вмешательства в российские дела - РИА Новости, 17.02.2024

Дипломат в Британии заявил о неприемлемости вмешательства в российские дела

Советник-посланник посольства РФ в Лондоне, вызванный в британский МИД в связи со смертью Алексея Навального*, заявил британской стороне о неприемлемости... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:46

2024-02-17T14:46

2024-02-17T14:47

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Советник-посланник посольства РФ в Лондоне, вызванный в британский МИД в связи со смертью Алексея Навального*, заявил британской стороне о неприемлемости попыток вмешиваться в сугубо внутреннее дело России, говорится в комментарии дипмиссии, переданном РИА Новости. В посольстве сообщили, что российский дипломат был приглашен на беседу в МИД Великобритании, в ходе встречи британская сторона "озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации", связанной со смертью Навального, а также "попыталась без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее". "С российской стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Великобритании вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны", - заявили в дипмиссии. В российском диппредставительстве добавили, что Лондон занимается "тиражированием ангажированных антироссийских инсинуаций еще до официального установления всех обстоятельств произошедшего", преследуя свои "конфронтационные геополитические цели". По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927869964.html

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html

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в мире, россия, великобритания, лондон, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, нато