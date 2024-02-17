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Жителя Петербурга задержали из-за оскорбительных надписей об СВО - РИА Новости, 17.02.2024
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15:00 17.02.2024
https://ria.ru/20240217/vandalizm-1927956629.html
Жителя Петербурга задержали из-за оскорбительных надписей об СВО
Жителя Петербурга задержали из-за оскорбительных надписей об СВО - РИА Новости, 17.02.2024
Жителя Петербурга задержали из-за оскорбительных надписей об СВО
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, нанес "оскорбительные надписи о проведении СВО" на стены трех зданий, а ранее... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T15:00
2024-02-17T15:00
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, нанес "оскорбительные надписи о проведении СВО" на стены трех зданий, а ранее контактировал с украинскими кураторами, готовясь к вступлению в террористическую организацию, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Как информирует ведомство, 21 января в полицию Калининского района Петербурга поступили сообщения о появлении "оскорбительных надписей о проведении СВО" на стене храма на Гжатской улице, а также двух зданий неподалеку, которые признаны историческими памятниками (Политехнический университет и храм при нем). Правоохранители возбудили два уголовных дела по статьям об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, а также о вандализме. "В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и сотрудниками регионального управления ФСБ России личность злоумышленника и его местонахождение удалось установить. Им оказался 56-летний житель Калининского района, проживающий всего в нескольких минутах езды от места совершения преступлений. Четырнадцатого февраля 2024 года подозреваемый был задержан по месту жительства", – говорится в сообщении. Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Оперативники также установили, что мужчина "на протяжении определенного времени общался с кураторами с территории Украины и готовился к вступлению в террористическую организацию", уточняют в ГУМВД. В ходе обыска в квартире подозреваемого нашли и изъяли электронные носители информации, в том числе ноутбук, моноблок и мобильный телефон.
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санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Калининский район
Жителя Петербурга задержали из-за оскорбительных надписей об СВО

Жителя Петербурга задержали из-за надписей против СВО на исторических домах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, нанес "оскорбительные надписи о проведении СВО" на стены трех зданий, а ранее контактировал с украинскими кураторами, готовясь к вступлению в террористическую организацию, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Как информирует ведомство, 21 января в полицию Калининского района Петербурга поступили сообщения о появлении "оскорбительных надписей о проведении СВО" на стене храма на Гжатской улице, а также двух зданий неподалеку, которые признаны историческими памятниками (Политехнический университет и храм при нем).
Правоохранители возбудили два уголовных дела по статьям об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, а также о вандализме.
«
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и сотрудниками регионального управления ФСБ России личность злоумышленника и его местонахождение удалось установить. Им оказался 56-летний житель Калининского района, проживающий всего в нескольких минутах езды от места совершения преступлений. Четырнадцатого февраля 2024 года подозреваемый был задержан по месту жительства", – говорится в сообщении.
Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Оперативники также установили, что мужчина "на протяжении определенного времени общался с кураторами с территории Украины и готовился к вступлению в террористическую организацию", уточняют в ГУМВД.
В ходе обыска в квартире подозреваемого нашли и изъяли электронные носители информации, в том числе ноутбук, моноблок и мобильный телефон.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининский район
 
 
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