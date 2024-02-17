Жителя Петербурга задержали из-за оскорбительных надписей об СВО
Жителя Петербурга задержали из-за надписей против СВО на исторических домах
Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, нанес "оскорбительные надписи о проведении СВО" на стены трех зданий, а ранее контактировал с украинскими кураторами, готовясь к вступлению в террористическую организацию, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Как информирует ведомство, 21 января в полицию Калининского района Петербурга поступили сообщения о появлении "оскорбительных надписей о проведении СВО" на стене храма на Гжатской улице, а также двух зданий неподалеку, которые признаны историческими памятниками (Политехнический университет и храм при нем).
Правоохранители возбудили два уголовных дела по статьям об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, а также о вандализме.
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"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и сотрудниками регионального управления ФСБ России личность злоумышленника и его местонахождение удалось установить. Им оказался 56-летний житель Калининского района, проживающий всего в нескольких минутах езды от места совершения преступлений. Четырнадцатого февраля 2024 года подозреваемый был задержан по месту жительства", – говорится в сообщении.
Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Оперативники также установили, что мужчина "на протяжении определенного времени общался с кураторами с территории Украины и готовился к вступлению в террористическую организацию", уточняют в ГУМВД.
В ходе обыска в квартире подозреваемого нашли и изъяли электронные носители информации, в том числе ноутбук, моноблок и мобильный телефон.