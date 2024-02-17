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На каникулы без Зеленского. США снова подставили союзника

На каникулы без Зеленского. США снова подставили союзника - РИА Новости, 17.02.2024

На каникулы без Зеленского. США снова подставили союзника

В Вашингтоне продолжают спорить о финансировании киевского режима. Некоторые конгрессмены реанимировали затасканную тему "российской угрозы", на сей раз придав... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T08:00

2024-02-17T08:00

2024-02-17T08:01

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Вашингтоне продолжают спорить о финансировании киевского режима. Некоторые конгрессмены реанимировали затасканную тему "российской угрозы", на сей раз придав ей буквально космический масштаб. А на другом фланге подумывают о том, как принудить Украину к миру. О перетягивании каната американскими политиками и перспективах Киева — в материале РИА Новости.Истерия нарастаетВ конце недели советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел встречу с так называемой бандой восьми — конгрессменами, ответственными за вопросы разведки. Брифинг был закрытым, так как тема весьма чувствительная. А именно — якобы исходящая от Москвы угроза в космосе.Ранее американские СМИ со ссылкой на многочисленные источники сообщали, что у разведслужб есть сведения о подготовке в России космической боевой системы. Речь, по некоторым данным, идет даже о ядерном оружии. Направлено оно, впрочем, не на наземные цели, а на спутники, в том числе принадлежащие США. Оповестили конгрессменов — некоторые из них сочли эту информацию достаточно серьезной для рассекречивания. Другие призвали не паниковать.Но тут масла в огонь подлил председатель комитета палаты представителей по разведке республиканец Майк Тернер. Он заявил о "серьезной угрозе национальной безопасности". И пояснил: это связано с "дестабилизирующим иностранным военным потенциалом". Необходимо рассекретить все, "касающееся этой угрозы, чтобы конгресс, администрация и союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для реагирования", подчеркнул депутат.Парламентарии ознакомились с некими документами. Спикер палаты представителей (третье лицо в США) Майк Джонсон попытался смягчить ситуацию. "Нет причин для тревоги", — сказал он репортерам. Конгрессмен-демократ Джим Хаймс, входящий в комитет по разведке, отметил: "Информация важная, но нет повода для паники". После этого вмешался Белый дом. Салливан назначил заседание "банды".При чем здесь Украина?В России на нарастающую истерию отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил, что закрытый брифинг связан в первую очередь с украинским вопросом. "Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно. На какие, так сказать, уловки будет Белый дом пускаться — ну посмотрим", — отметил он.Его версию подтверждают (что непривычно) и американские СМИ. Либеральная The New York Times, ссылаясь на источники, предполагает: "Тернер извлек из новых разведданных больше, чем стоило бы, возможно, с целью надавить на палату представителей, чтобы там утвердили дополнительное финансирование Украины".И это похоже на правду. Тернер, хотя и республиканец, — горячий сторонник киевского режима. Пока же пакет помощи Украине, одобренный сенатом, ожидаемо застрял в палате представителей. Спикер Джонсон уже дал понять, что законопроект вряд ли пройдет.И теперь для лоббистов Киева вроде Тернера все средства хороши, включая алармистские заявления и таинственные закрытые собрания. Да и Салливан, анонсируя встречу с "бандой", упомянул Украину. "Цена бездействия растет с каждым днем. Мы все чаще получаем информацию о том, что украинским войскам не хватает боеприпасов или что они вовсе заканчиваются на линии фронта", — сказал он, добавив, что без помощи США Европа с этой проблемой не справится.Новые планыНесмотря на секретность, брифинг Салливана с "бандой" произвел публичный эффект. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Джо Байден намерен установить связь с Москвой для обсуждения разведданных. "Президент распорядился предпринять ряд первоначальных шагов, в том числе регулярные брифинги для конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами в мире, чьи интересы это затрагивает", — уточнил он."Мы пошли на контакт с российской стороной, но на этом этапе о переговорах речь не идет", — добавил Кирби.Вброс о "национальной угрозе" пока не помог добиться помощи для Украины. Во всяком случае, стало известно, что лоббисты Киева в конгрессе работают над планом Б. Демократ Грегори Микс указал на возможность ходатайства об увольнении Майка Джонсона. Это не полноценная отставка, а мера, позволяющая голосовать за те законопроекты, которые спикер не вносит на рассмотрение.Сценарий труднореализуем: понадобятся голоса многих республиканцев. А партийную дисциплину еще никто не отменял. Да и любое рассмотрение ходатайства сейчас исключено: нижняя палата ушла на каникулы до марта.Долгосрочный запасной вариант есть и у Дональда Трампа. По информации близких к экс-президенту источников, он в случае переизбрания рассчитывает принудить Украину к миру, пригрозив полностью перекрыть каналы помощи. Трамп уже говорил, что сможет за сутки прекратить конфликт. Он — не большой поклонник киевского режима, а спикера Джонсона считают его человеком.Победа Трампа в ноябре выглядит весьма вероятной. У него нет конкурентов ни внутри партии (ближайшая соперница, Никки Хейли, в Неваде проиграла даже графе "против всех"), ни среди демократов (рейтинги Байдена падают). Времени для согласования помощи Киеву все меньше. Как и предлогов, под которыми ее можно продавить.

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в мире, сша, украина, россия, майк джонсон, джейк салливан, дональд трамп