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Песков прокомментировал сообщения о закрытом брифинге в США - РИА Новости, 15.02.2024
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10:38 15.02.2024 (обновлено: 11:07 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/peskov-1927503578.html
Песков прокомментировал сообщения о закрытом брифинге в США
Песков прокомментировал сообщения о закрытом брифинге в США - РИА Новости, 15.02.2024
Песков прокомментировал сообщения о закрытом брифинге в США
Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:38
2024-02-15T11:07
в мире
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киев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никак не могу это прокомментировать. &lt;...&gt; Но очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно. На какие, так сказать, уловки будет Белый дом пускаться, ну посмотрим", — сказал он.При этом Песков призвал дождаться этого брифинга, чтобы увидеть, будет ли после него опубликована какая-нибудь информация.В конгрессе США 15 февраля состоится закрытый брифинг по "серьезной угрозе национальной безопасности". Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что речь якобы идет о планах России разместить ядерное оружие в космосе.В четверг сенат США, контролируемый демократами, поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы.Несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву.Так, спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать законопроект, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503740.html
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В мире, США, Киев, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Конгресс США
Песков прокомментировал сообщения о закрытом брифинге в США

Песков: Белый дом пытается сподвигнуть конгресс на выделение денег Киеву

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Никак не могу это прокомментировать. <...> Но очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно. На какие, так сказать, уловки будет Белый дом пускаться, ну посмотрим", — сказал он.
При этом Песков призвал дождаться этого брифинга, чтобы увидеть, будет ли после него опубликована какая-нибудь информация.
В конгрессе США 15 февраля состоится закрытый брифинг по "серьезной угрозе национальной безопасности". Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что речь якобы идет о планах России разместить ядерное оружие в космосе.
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В четверг сенат США, контролируемый демократами, поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы.
Несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву.
Так, спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать законопроект, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
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