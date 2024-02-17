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СМИ: Шольц неожиданно поступил с фон дер Ляйен из-за России - РИА Новости, 17.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 17.02.2024 (обновлено: 16:01 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/sholts-1927934854.html
СМИ: Шольц неожиданно поступил с фон дер Ляйен из-за России
СМИ: Шольц неожиданно поступил с фон дер Ляйен из-за России - РИА Новости, 17.02.2024
СМИ: Шольц неожиданно поступил с фон дер Ляйен из-за России
Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генерального секретаря Североатлантического альянса из-за ее... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T12:11
2024-02-17T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
урсула фон дер ляйен
сша
олаф шольц
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генерального секретаря Североатлантического альянса из-за ее позиции по России, пишет Die Welt. "Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО", — сказал источник изданию.В статье отмечается, что по мнению канцлера, глава ЕК слишком критично настроена по отношению к Москве, что может принести проблем в долгосрочной перспективе. Рассмотреть кандидатуру фон дер Ляйен предложил госсекретарь США Энтони Блинкен, а президент Джо Байден обратился с этой идеей к Шольцу, но канцлер ее отверг, пишет Die Welt. Ранее издание Foreign Policy писало, что анонимный европейский дипломат назвал процедуру избрания на должность генсека НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга "самыми непрозрачными выборами". Отмечается, что процедура выбора заключается в консультациях между странами-членами альянса. Предполагается, что решение должно основываться на договоренности между всеми членами, однако на деле наибольшее влияние имеют США, Германия, Франция и Великобритания.
https://ria.ru/20240217/ukraina-1927930510.html
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в мире, россия, германия, урсула фон дер ляйен, сша, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Урсула фон дер Ляйен, США, Олаф Шольц
СМИ: Шольц неожиданно поступил с фон дер Ляйен из-за России

Die Welt: Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генерального секретаря Североатлантического альянса из-за ее позиции по России, пишет Die Welt.

"Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО", — сказал источник изданию.
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В статье отмечается, что по мнению канцлера, глава ЕК слишком критично настроена по отношению к Москве, что может принести проблем в долгосрочной перспективе.

Рассмотреть кандидатуру фон дер Ляйен предложил госсекретарь США Энтони Блинкен, а президент Джо Байден обратился с этой идеей к Шольцу, но канцлер ее отверг, пишет Die Welt.

Ранее издание Foreign Policy писало, что анонимный европейский дипломат назвал процедуру избрания на должность генсека НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга "самыми непрозрачными выборами". Отмечается, что процедура выбора заключается в консультациях между странами-членами альянса. Предполагается, что решение должно основываться на договоренности между всеми членами, однако на деле наибольшее влияние имеют США, Германия, Франция и Великобритания.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияУрсула фон дер ЛяйенСШАОлаф Шольц
 
 
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