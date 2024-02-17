https://ria.ru/20240217/sholts-1927934854.html

СМИ: Шольц неожиданно поступил с фон дер Ляйен из-за России

СМИ: Шольц неожиданно поступил с фон дер Ляйен из-за России - РИА Новости, 17.02.2024

СМИ: Шольц неожиданно поступил с фон дер Ляйен из-за России

Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генерального секретаря Североатлантического альянса из-за ее... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T12:11

2024-02-17T12:11

2024-02-17T16:01

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генерального секретаря Североатлантического альянса из-за ее позиции по России, пишет Die Welt. "Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО", — сказал источник изданию.В статье отмечается, что по мнению канцлера, глава ЕК слишком критично настроена по отношению к Москве, что может принести проблем в долгосрочной перспективе. Рассмотреть кандидатуру фон дер Ляйен предложил госсекретарь США Энтони Блинкен, а президент Джо Байден обратился с этой идеей к Шольцу, но канцлер ее отверг, пишет Die Welt. Ранее издание Foreign Policy писало, что анонимный европейский дипломат назвал процедуру избрания на должность генсека НАТО после окончания полномочий Йенса Столтенберга "самыми непрозрачными выборами". Отмечается, что процедура выбора заключается в консультациях между странами-членами альянса. Предполагается, что решение должно основываться на договоренности между всеми членами, однако на деле наибольшее влияние имеют США, Германия, Франция и Великобритания.

https://ria.ru/20240217/ukraina-1927930510.html

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