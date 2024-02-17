https://ria.ru/20240217/putin-1928007960.html

Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку

Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку - РИА Новости, 17.02.2024

Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, говорится в телеграмме главы государства генерал-полковнику... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T23:23

2024-02-17T23:23

2024-02-17T23:31

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

безопасность

владимир путин

александр сырский

андрей мордвичев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, говорится в телеграмме главы государства генерал-полковнику Андрею Мордвичеву."За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!", - указал Путин в своей телеграмме.В документе отмечается, что сегодня группировка войск "Центр", развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики."В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии", - говорится в телеграмме главы государства.Ранее Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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авдеевка, россия, безопасность, владимир путин, александр сырский, андрей мордвичев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика