Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку
Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, говорится в телеграмме главы государства генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.
"За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!", - указал Путин в своей телеграмме.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
В документе отмечается, что сегодня группировка войск "Центр", развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики.
"В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии", - говорится в телеграмме главы государства.
Ранее Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.