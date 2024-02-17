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Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:23 17.02.2024 (обновлено: 23:31 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/putin-1928007960.html
Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку
Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку - РИА Новости, 17.02.2024
Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, говорится в телеграмме главы государства генерал-полковнику... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T23:23
2024-02-17T23:31
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
безопасность
владимир путин
александр сырский
андрей мордвичев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, говорится в телеграмме главы государства генерал-полковнику Андрею Мордвичеву."За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!", - указал Путин в своей телеграмме.В документе отмечается, что сегодня группировка войск "Центр", развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики."В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии", - говорится в телеграмме главы государства.Ранее Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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авдеевка, россия, безопасность, владимир путин, александр сырский, андрей мордвичев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Александр Сырский, Андрей Мордвичев, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку

Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, говорится в телеграмме главы государства генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.
"За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!", - указал Путин в своей телеграмме.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
В документе отмечается, что сегодня группировка войск "Центр", развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики.
"В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии", - говорится в телеграмме главы государства.
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Ранее Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияБезопасностьВладимир ПутинАлександр СырскийАндрей МордвичевВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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