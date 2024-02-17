https://ria.ru/20240217/putin-1928006540.html
Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки
Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки
Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T23:06
2024-02-17T23:06
2024-02-17T23:17
специальная военная операция на украине
авдеевка
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безопасность
владимир путин
сергей шойгу
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", - сказал он.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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авдеевка, россия, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков
Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки
Песков: Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки