Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 17.02.2024 (обновлено: 23:17 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/putin-1928006540.html
Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки
Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки
Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой,... РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T23:06
2024-02-17T23:17
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926333062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3fea72dce96d37d043bb4a00dd542fd9.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", - сказал он.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926333062_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_3b56f72acd261dc2bdd2f4bdf4d01b87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, россия, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков
Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки

Песков: Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
"Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", - сказал он.
Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
Вчера, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияБезопасностьВладимир ПутинСергей ШойгуДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала