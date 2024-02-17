https://ria.ru/20240217/putin-1928006540.html

Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки

Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024

Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки

Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой,... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T23:06

2024-02-17T23:06

2024-02-17T23:17

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", - сказал он.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

россия

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2024

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авдеевка, россия, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков