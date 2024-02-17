https://ria.ru/20240217/pushilin-1928008975.html

Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки

Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024

Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Авдеевки территория республики будет меньше подвергаться обстрелам украинской армии, а также отметил, что РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T23:36

2024-02-17T23:36

2024-02-17T23:58

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы рф

безопасность

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

александр сырский

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Авдеевки территория республики будет меньше подвергаться обстрелам украинской армии, а также отметил, что военнослужащие ВС РФ герои и в очередной раз это доказали, соответствующую видеозапись руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале."Мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями, конечно же, позволила сегодня говорить, что вражеская цитадель пала. Нам еще предстоит оценить тот героизм, с которым освобождался населенный пункт. Наши военнослужащие, военнослужащие Российской Федерации, действительно герои и в очередной раз это доказали. И стоит ли говорить, что наши города будут обстреливаться меньше", - сказал Пушилин.Глава ДНР подчеркнул, что украинский режим долгие годы "превращал Авдеевку в крепость, понимая и осознавая важность оккупации данного населенного пункта" ввиду его близости к Донецку. В том числе оттуда, напомнил он, противник обстреливал жилые кварталы Донецка и других городов.Также, отметил Пушилин, освобождение Авдеевки имеет и "очень важное значение в информационно-политическом плане". "Потому что у многих на Западе сейчас появляется дополнительный аргумент, что сколько не финансируй украинский режим, он не в состоянии ни наступать, ни тем более победить", - указал Пушилин."Можно говорить, что русский город Авдеевка, одно из старейших поселений Донбасса, сегодня вернулся домой в Россию. Я благодарю искренне от всех жителей Донбасса российских военнослужащих, нашу армию, нашего президента за то, что Донецкая Народная Республика продолжает освобождаться", - подчеркнул глава ДНР.Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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