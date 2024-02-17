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Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:36 17.02.2024 (обновлено: 23:58 17.02.2024)
https://ria.ru/20240217/pushilin-1928008975.html
Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки
Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки - РИА Новости, 17.02.2024
Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Авдеевки территория республики будет меньше подвергаться обстрелам украинской армии, а также отметил, что РИА Новости, 17.02.2024
2024-02-17T23:36
2024-02-17T23:58
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
александр сырский
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Авдеевки территория республики будет меньше подвергаться обстрелам украинской армии, а также отметил, что военнослужащие ВС РФ герои и в очередной раз это доказали, соответствующую видеозапись руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале."Мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями, конечно же, позволила сегодня говорить, что вражеская цитадель пала. Нам еще предстоит оценить тот героизм, с которым освобождался населенный пункт. Наши военнослужащие, военнослужащие Российской Федерации, действительно герои и в очередной раз это доказали. И стоит ли говорить, что наши города будут обстреливаться меньше", - сказал Пушилин.Глава ДНР подчеркнул, что украинский режим долгие годы "превращал Авдеевку в крепость, понимая и осознавая важность оккупации данного населенного пункта" ввиду его близости к Донецку. В том числе оттуда, напомнил он, противник обстреливал жилые кварталы Донецка и других городов.Также, отметил Пушилин, освобождение Авдеевки имеет и "очень важное значение в информационно-политическом плане". "Потому что у многих на Западе сейчас появляется дополнительный аргумент, что сколько не финансируй украинский режим, он не в состоянии ни наступать, ни тем более победить", - указал Пушилин."Можно говорить, что русский город Авдеевка, одно из старейших поселений Донбасса, сегодня вернулся домой в Россию. Я благодарю искренне от всех жителей Донбасса российских военнослужащих, нашу армию, нашего президента за то, что Донецкая Народная Республика продолжает освобождаться", - подчеркнул глава ДНР.Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
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авдеевка, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, александр сырский, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Александр Сырский, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки

Пушилин: с освобождением Авдеевки города РФ будут обстреливаться меньше

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Авдеевки территория республики будет меньше подвергаться обстрелам украинской армии, а также отметил, что военнослужащие ВС РФ герои и в очередной раз это доказали, соответствующую видеозапись руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале.
"Мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями, конечно же, позволила сегодня говорить, что вражеская цитадель пала. Нам еще предстоит оценить тот героизм, с которым освобождался населенный пункт. Наши военнослужащие, военнослужащие Российской Федерации, действительно герои и в очередной раз это доказали. И стоит ли говорить, что наши города будут обстреливаться меньше", - сказал Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что украинский режим долгие годы "превращал Авдеевку в крепость, понимая и осознавая важность оккупации данного населенного пункта" ввиду его близости к Донецку. В том числе оттуда, напомнил он, противник обстреливал жилые кварталы Донецка и других городов.
Также, отметил Пушилин, освобождение Авдеевки имеет и "очень важное значение в информационно-политическом плане". "Потому что у многих на Западе сейчас появляется дополнительный аргумент, что сколько не финансируй украинский режим, он не в состоянии ни наступать, ни тем более победить", - указал Пушилин.
© ИнфографикаОсвобождение Авдеевки
Освобождение Авдеевки
© Инфографика
Освобождение Авдеевки
"Можно говорить, что русский город Авдеевка, одно из старейших поселений Донбасса, сегодня вернулся домой в Россию. Я благодарю искренне от всех жителей Донбасса российских военнослужащих, нашу армию, нашего президента за то, что Донецкая Народная Республика продолжает освобождаться", - подчеркнул глава ДНР.
Ранее президент РФ Владимир Путин выслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, а затем поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Владимир Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года, и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинАлександр СырскийРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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