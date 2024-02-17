https://ria.ru/20240217/oruzhie-1927949785.html

Генсек НАТО выступил против идеи общеевропейского ядерного оружия

Генсек НАТО выступил против идеи общеевропейского ядерного оружия - РИА Новости, 17.02.2024

Генсек НАТО выступил против идеи общеевропейского ядерного оружия

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что создание ядерного потенциала для Европы, когда уже есть налаженная система... РИА Новости, 17.02.2024

2024-02-17T14:04

2024-02-17T14:04

2024-02-17T14:05

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что создание ядерного потенциала для Европы, когда уже есть налаженная система ядерного сдерживания в рамках НАТО, не принесет никакой пользы. "Идея развития своего рода параллельной совместной системы ядерного сдерживания среди некоторых членов НАТО без включения туда США или Великобритании не принесет пользы и только подорвет ядерное сдерживание (НАТО - ред.), которое хорошо работало уже много-много лет", – сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на сайте мероприятия. Он также отметил, что любые обсуждения, ставящие под сомнение действующую систему ядерного сдерживания, будут лишь подрывать альянс. Ранее бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят". Ряд немецких и европейских политиков в ответ на слова Трампа призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ заявил, что высказывания экс-президента США Дональда Трампа не должны привести к началу развала альянса. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20240214/tusk-1927353111.html

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